夢幻級圍爐組合！　「大咖天團cos長輩」造型曝光全場笑翻

記者蔡琛儀／台北報導

天團告五人、麋先生、宇宙人、Tizzy Bac與怪物新人帕拉斯PALLAS夢幻合體，打造新春特別節目《馬冬食》，含金量爆表。五組樂團囊括金曲肯定、億級點閱，17位音樂人齊聚象徵「17一起馬上發」，提前圍爐迎新春。

▲告五人、麋先生、宇宙人、Tizzy Bac圍爐迎新春，新人樂團帕拉斯驚喜探班。（圖／相信音樂提供）

節目一開場笑鬧不斷，眾人默契以「紅」造型迎喜氣。告五人Cosplay過年長輩，犬青背心毛巾全上身，雲安自封「主委」笑翻全場；宇宙人小玉揮春聯喊「每天被自己帥醒」。適逢馬年三位「小馬」話題不斷，哲謙戴馬項鍊被虧「負負得正」，氣氛熱絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

各團端出寓意滿滿年菜，Tizzy Bac以八方雲集鍋貼、八寶鴨呼應第八張專輯《說出我的名字》，象徵八方來財；麋先生準備「藕去飛翔2026圓滿拼盤」，雞蛋象徵雙巨蛋秒殺里程碑，雞翅對應歌曲〈去飛翔〉，笑聲不斷。

▲▼告五人、麋先生。（圖／相信音樂提供）

宇宙人帶來烏魚子、富貴雙方，呼應阿奎升格二寶爸與小巨蛋、專輯雙線並進；告五人準備刈包、馬來糕與馬告香腸，笑說要把「出包」掛掉，並預告世界巡演。帕拉斯則端出炸蝦捲、荔枝蝦球，許願今年能完成第二張專輯，齊喊「馬上發財」。節目將在2月19日晚間8點於「相信音樂日常B’inNow」YouTube上線。

▲▼宇宙人、Tizzy Bac。（圖／相信音樂提供）