女女組合當眾親密接吻！　認了：沒時間做心理準備

記者翁子涵／台北報導

美聲組合晨悠CHENYO推出「差一點的我們」女女戀雙曲企劃，在情人節前夕推出新單曲〈別說再見〉，描寫一段正在慢慢離開的關係，日常還在，人卻不見的失重感，走到關係真正結束卻還無法放下的時刻，而在視覺影像中，惟晨和以悠有突破以往的接觸，上演親密吻戲，而這場吻戲竟然是現場臨時加戲。

晨悠表示，原本兩人只是在一旁嬉鬧假裝接吻，結果烏雲突然散開，後面正好一道光灑下來，導演看到畫面非常美，立馬拿起相機，請她們來真的，晨悠笑說：「當時為了搶光，完全沒有時間做心理準備和尷尬，就拍下去了，這也算是我們自己臨時給自己加戲的結果，哈哈。」



當天拍攝沒有固定腳本，導演請惟晨和以悠隨著當下的心境演出來，兩人坦承其實心裡微微的不安，「主要是擔心自己沒有表現好，影響到作品。」不過在看了成品之後，兩人的心中大石終於放下，笑說：「看得時候有種拆盲盒的感覺！我們看完很喜歡這次的視覺影像，覺得沒有過度的用大腦思考反而更自然。」



私下感情也十分好的晨悠，今年過年沒有安排工作，可以好好放鬆享受年假，惟晨表示，已經和朋友們約好，大家要一起到以悠家熱熱鬧鬧過新年。

