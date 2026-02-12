《驚聲尖笑》詹姆士·范德比克癌逝！　曾演《被出賣的台灣》

記者張筱涵／綜合報導

曾以青春影集《戀愛時代》走紅的美國男星詹姆士·范德比克（James Van Der Beek）驚傳於週三因大腸直腸癌辭世，享年48歲。家屬透過Instagram發表聲明證實死訊，消息一出震驚影迷。

▲詹姆士·范德比克。（圖／翻攝自FACEBOOK／James Van Der Beek）



家人在聲明中表示：「我們摯愛的詹姆斯・大衛・范德比克今晨平靜離世。他在生命最後的日子裡，以勇氣、信仰與優雅面對一切。」並請求外界給予家人空間與隱私，讓他們悼念摯愛的丈夫、父親、兒子、兄弟與朋友。

2023年確診大腸癌 曾對外表示「保持樂觀」

根據外媒報導，詹姆士·范德比克於2023年8月被診斷出罹患大腸直腸癌，他在2024年接受《People》雜誌訪問時曾透露，自己一直私下接受治療，並在家人支持下積極面對病情，「我們有理由保持樂觀，我的狀況還不錯。」

《戀愛時代》爆紅 MTV電影獎雙料肯定

詹姆士·范德比克因主演影集《戀愛時代》而成名，該劇講述青少年在友情與愛情中的成長與掙扎，成為90年代末的經典青春劇代表作，憑藉劇中角色奠定在好萊塢的地位。影集結束後，他接連演出1999年電影《主力難當》，並獲得MTV電影獎「最佳突破男演員」；2001年客串演出《驚聲尖笑》，再奪MTV電影獎「最佳電影客串演出」，後來參加《與星共舞》第28季，闖入準決賽，成為觀眾喜愛的參賽者。

與台灣電影結緣 《被出賣的台灣》曾受關注

值得一提的是，詹姆士·范德比2009年曾演出電影《被出賣的台灣》，該片由台裔電影人刁毓能出品，在台灣上映時引發一定關注。作品以政治懸疑為背景，題材涉及台灣歷史與民主議題，也讓他與台灣觀眾產生連結。

青少年時期展露才華 自嘲「被困在男主角身體裡的小丑」

詹姆士·范德比自青少年時期便活躍於舞台演出，就讀Cheshire Academy期間表現亮眼，並獲得Drew University獎學金，後來為演出《戀愛時代》離校投入演藝圈。他曾在2011年受訪時自嘲：「你越是能拿自己開玩笑，不刻意追求尊重，大家反而越尊重你。」並笑稱自己「一直是一個被困在男主角身體裡的小丑。」