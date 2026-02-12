閔熙珍股權官司勝訴！　法院判HYBE須賠5.5億

記者張筱涵／綜合報導

前ADOR代表閔熙珍與HYBE之間的股東契約與賣權糾紛出現重大進展。首爾中央地方法院12日宣判，駁回HYBE提出的股東間契約解除確認訴訟，並認定閔熙珍行使賣權屬正當，HYBE須支付約韓幣255億元（約新台幣5.6億元），訴訟費用亦由HYBE負擔。

▲閔熙珍和HYBE的股權官司勝訴。（圖／翻攝自閔熙珍IG、HYBE官網）



法院認定賣權行使正當 HYBE須支付255億韓元

本案核心爭點在於HYBE主張已於2024年7月解除與閔熙珍的股東間契約，並認為其賣權隨之失效，閔熙珍則主張契約解除不成立，並依約行使賣權，向HYBE請求股票買賣價金。

法院最終認為，HYBE未能證明閔熙珍構成「重大違反契約」或足以破壞信賴關係的行為，因此駁回HYBE請求，同時裁定閔熙珍的賣權行使有效，應支付約255億韓元。

依股東契約內容，閔熙珍可在ADOR成立滿3年10個月後行使賣權，價格計算方式為ADOR最近兩年度平均營業利益乘以13倍，再按其持股比例計算。根據公開資料，她持有ADOR約18%股份，估算可獲約韓幣260億元（約新台幣5.7億元）。

「獨立經營構想」不足以構成重大違約

針對HYBE主張閔熙珍曾規劃ADOR獨立經營、與投資人接觸等行為，法院指出，即使她曾尋求獨立經營方式，也不足以單獨構成重大違反股東契約。

法院亦認定，雙方KakaoTalk對話紀錄具有證據能力，並指出閔熙珍的記者會與後續公開發言屬於行使反駁權的範圍。

ILLIT抄襲爭議與市值下跌未被認定為背信

關於先前引發熱議的ILLIT與NewJeans相似性爭議，法院表示，相關報告與家長請願內容僅屬意見表達，無法據此認定為重大違約。至於HYBE市值下跌約8000億韓元，法院認為此屬雙方衝突公開後的市場反應，並未認定閔熙珍構成背信。

雙方攻防歷時數月 庭審曾正面交鋒

自2024年4月HYBE對閔熙珍啟動稽核以來，雙方衝突持續升溫。2025年9月庭審時，HYBE法律長鄭鎮秀出庭作證，指控閔熙珍曾要求將賣權倍數從13倍提高至30倍，並與日本投資人接觸；閔熙珍則反駁，企業負責人會見投資人並無不當。

隨著本次判決出爐，閔熙珍在賣權爭議上取得階段性勝利，但HYBE是否提起上訴仍有待觀察。