大Q秉洛翻唱中島美嘉神曲！　錄音遇愛犬離世：憋哭到虛脫

▲ 大Q秉洛推出新單曲〈寂寞日常 Lonely as Usual〉。（圖／众悅娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

大Q秉洛啟動 2026 全新音樂計畫「深夜專屬 Q.R.Code」，新單曲〈寂寞日常 Lonely as Usual〉翻唱自「日本天后」中島美嘉的經典神曲〈櫻花紛飛時〉，大Q秉洛以誠實的嗓音重塑經典，也在錄音期間遭逢陪伴多年的狗兒子「禮物」驟逝，他自曝在錄音室裡是「憋著哭聲」完成錄音，更在情人節前夕的聽歌會上，以創意「玫瑰麥克風」大合唱，將思念化作溫暖力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 大Q秉洛錄音期間經歷愛犬過世。（圖／众悅娛樂提供）



錄音期間正值愛犬「禮物」離世，這份遺憾讓他在配唱時數度情緒潰堤，大Q秉洛感性分享，最後一段歌詞「我只是想要和你說說話，想看一看你現在的模樣」，簡直是情緒大魔王，他透露：「那兩句我是帶著眼淚、全程憋著哭聲唱完的，真的是 One Take 錄完，錄完後整個人幾乎虛脫。」

即便「禮物」已經離開，大Q秉洛至今仍能在家中感受到愛犬的日常氣息，他提到有時在家裡安靜下來，彷彿還能聽到「禮物」的呼吸聲，甚至是指甲敲擊磁磚奔跑的輕脆聲響，他帶點浪漫地說：「有時候餘光掃過去客廳，會覺得好像看到了他的尾巴在晃動，可能是我真的太想念祂了吧。」

大Q秉洛日前受邀舉辦下午茶聽歌會，為了提前與歌迷度過情人節，他不僅演唱了經典歌曲〈我恨我愛你〉，更在演唱〈心願便利貼〉時，體貼地為現場每位員工準備了一朵玫瑰花，他突發奇想建議大家：「把玫瑰花當成麥克風一起合唱吧！」，現場數十朵「玫瑰麥克風」齊動的畫面溫馨又浪漫，讓他激動直呼：「感覺像跟好多人一起過情人節，真的好幸福！」。此外，他還加碼大合唱經典且耳熟能詳的〈愛很簡單〉，將現場變成超大型 KTV，用音樂撫慰每一顆寂寞的心。



大Q秉洛坦言從小是個害怕孤單的人，總是希望有人陪在身邊，但經歷了這段日子的跌宕，他感性地說：「寂寞不再是一件壞事。當寂寞發生時，你才更能體會『珍惜』的重要性，也會發現身邊的人事物都不是理所當然的。」隨著新單曲的宣傳開跑，大Q秉洛接下來也將前進台中與歌迷見面，將於3月15日在台中誠品園道店舉辦《唱癮》音樂會。

