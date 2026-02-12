這尾牙陣容太狂「田馥甄、許光漢都來了」！　主持人還是大咖樂團主唱

記者蔡琛儀／台北報導

何樂音樂昨（11日）晚間舉辦尾牙，旗下的金曲歌后田馥甄、魏如萱、洪佩瑜、理想混蛋、冰球樂團、脆樂團、蔡昌憲，還有男神許光漢都現身尾牙，昨晚主題是「JUMP」，眾人也精心打扮盛裝出席，今年尾牙的「最佳造型獎」再次由打扮成人氣動畫《Kpop獵魔女團》主角之一「Rumi」的雞丁蟬聯，他同樣也是今年尾牙主持人。

▲▼田馥甄、許光漢出席何樂音樂尾牙，理想混蛋開心合照。（圖／翻攝理想混蛋IG）

除了主唱雞丁扮成《獵魔女團》主角「Golden」，理想混蛋鼓手可沛則詮釋《玩具總動員》的彈簧狗，吉他手建廷是超級瑪利歐，吉他手阿哲是《排球少年》主角「日向翔陽」，雞丁直呼：「明明一開始都說服裝沒想法、沒靈感結果最後都給我用心到要死的團員們（沒有要饒過大家的意思ㄋㄟ你們，不是說好要戴鯉魚王頭套敷衍了事嗎！）」

而近期生活相當恬淡的田馥甄，雖然沒有特別cosplay角色，僅穿著簡單的白上衣配淺綠色長裙，出眾的氣質依然藏不住；男神許光漢也低調穿著黑色外套配迷彩褲，大合照時還調皮躲在投影幕後，只露出一半的身體和臉。

▲▼理想混蛋和冰球樂團卯起來打扮。（圖／翻攝理想混蛋、冰球樂團IG）

近日才剛喜迎2場北流演唱會秒殺完售的冰球樂團也相當用心裝扮，主唱王扮演《火影忍者》角色「宇智波鼬」，鍵盤手蒙扮成《銀魂》主角「坂田銀時」，鼓手士捷是《鬼滅之刃》的「蛇柱」伊黑小芭內，團長Nelson則是《死神》主角黑崎一護的死霸裝造型，也獲得今年尾牙的「最佳造型賞」，讓他們相當開心。

▲▼何樂音樂昨晚舉辦尾牙。（圖／翻攝理想混蛋、冰球樂團IG、魏如萱IG）