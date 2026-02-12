林柏宏公開成長故事！　見深情畫面嘆：很久沒感受回家有一桌菜等著

記者孟育民／台北報導

《誰來晚餐》將於2026春節再度推出新春特輯「明星來敲門」，顛覆過往由受訪家庭「開箱」神祕嘉賓的慣例，改由明星親自上街尋找願意帶他們回家共進團圓飯的家庭。本集邀請三位風格迥異的嘉賓——郭子乾、林予晞與林柏宏，分別走進市場、美術館與大稻埕商圈，看見了夾層小套房裡的溫暖愛意、年輕夫妻的美好生活，以及青草茶老店的成長故事。

▲林柏宏錄製《誰來晚餐》新春特輯。（圖／公視提供）

林柏宏來到大稻埕商圈尋找願意開門的家庭，雖然一路被粉絲認出、合照不斷，卻也因此增加任務難度。幾經嘗試後，他終於遇到經營青草茶店的姚家姊妹，順利被帶回三重的家中。不常下廚的林柏宏穿上圍裙化身「圍裙男神」，跟著姚媽媽學做家常菜，讓姚家另外兩位妹妹回家看到「男神在廚房」時，驚訝到直呼不可思議！

聽聞姚家四姊妹從小就要幫忙顧店、算帳，林柏宏也感性地分享自己的成長背景。他透露：「小時候我爸媽也在市場擺攤，我常去幫忙，多少也影響我的性格，比較敢跟陌生人互動、主動聊天。」 這份相似的「市場孩子」經歷，讓他與姚家人迅速破冰。

獨居的他難得與大家族共餐，更聊起小時候與哥哥吵架、被哥哥保護的往事，與姚家姊妹的深厚手足情產生強烈共鳴。久違的熱鬧餐桌令林柏宏感嘆：「很久沒有感受到下班回家，就有一桌菜可以吃的感覺，我覺得真的是很難得，很溫馨的一次經驗。」





