李玉璽親揭求婚細節！　「甜唱自創曲」小樂第一反應竟回這句

▲ 李玉璽推出求婚新單曲〈剛剛好〉。（圖／晴空鳥提供）



記者翁子涵／台北報導

李玉璽將於13日推出新單曲〈剛剛好〉，這是寫給向老婆小樂求婚的歌曲，對李玉璽而言，為了向小樂求婚而寫一首歌這件事本身，動機非常單純，也正因如此，反而讓他在創作的過程中重新找回力量，正如他在求婚時所說，曾經覺得自己像一塊找不到位置的拼圖，卻因為這段關係，看見原來在這個世界裡，也能找到一個剛剛好的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 李玉璽求婚時自認唱不太好。（圖／晴空鳥提供）



回憶起求婚當天的安排，李玉璽透露小樂是很有主見的女生，他選擇直接詢問對方對於求婚的想像，包括有重要的朋友在場、要漂漂亮亮地出現、以及能被完整記錄下來，在滿足這三個條件後，再加入自己想完成的部分，例如親自寫歌與邀請家人朋友寫下明信片祝福，讓這首歌從創作開始，就一路走向求婚那一刻，也在當天，真正聽見一句我願意。

正式求婚當天，因為太過緊張，他笑說自己唱得不太好、歌詞也有些混亂，結果小樂給他的第一個回饋竟然是「可以再唱一次嗎」，讓這一刻留下溫暖又真實的記憶，回憶起當天的場景，小樂分享一回到家便發現家中聚集了好友，沿著樓梯往上走後，映入眼前的是燭光與精心佈置的求婚場景，以及一張張寫滿祝福的明信片。

她也透露李玉璽為了這一天做足準備，親自獻唱自創曲，卻因緊張一度唱錯歌詞，隨後唸出關於彼此「互相接住」的誓言時，更是數度哽咽，小樂也在社群上分享求婚影片，甜蜜寫下：「一句我願意，把男友變成老公。」

李玉璽直言因為想對小樂說的話太多，反而讓創作開頭一度卡關，經過反覆思考後，他決定將歌曲切角定調為「剛剛好」，這個剛好並不是湊巧，而是在這段關係與相處之中，不多不少、恰到好處，他也希望，這首歌能成為一種觀點，「最好的愛情不是華麗的鑽石，而是你們都同樣珍惜那顆上次去海邊撿來的石頭。」迎來新婚後的第一個農曆年，李玉璽分享，生活中多了一個需要一起經營的家，也讓日常變得更加溫暖。

