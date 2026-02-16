2月16日星座運勢／處女座業績紅不讓 獅子職業收入增
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：促進靈感創意
感情：突發浪漫姻緣
財運：有效節省開支
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：巨蟹
雙子座 ♊
工作：找到創新方案
感情：用心打扮自己
財運：創建穩定收入
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：提升品牌名氣
感情：戀愛層次提升
財運：有效財務管理
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：獅子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：雙方共同成長
感情：貴人相助有成
財運：運用投資工具
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：射手
金牛座 ♉
工作：拓展業務合作
感情：相處嚐到甜頭
財運：資產均衡配置
幸運色：黃色
貴人：金牛
小人：水瓶
處女座 ♍
工作：贏得忠實客戶
感情：兩人甜蜜約會
財運：客戶購買增加
幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：執行市場分析
感情：遇見更美愛情
財運：創業成功獲利
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：應對解決衝突
感情：桃花有貴人運
財運：資產持繼增值
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：了解客戶需求
感情：戀愛勇氣重要
財運：增加資產價值
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：擴大全球業務
感情：出現新的桃花
財運：適時調整投資
幸運色：绿色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：了解競爭對手
感情：曖昧者頻放電
財運：增加職業收入
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：天秤
射手座 ♐
工作：解決複雜問題
感情：伴侶溝通順暢
財運：投資取得回報
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：天蠍
