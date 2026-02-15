2月15日星座運勢／天秤座被愛填滿 巨蟹滋潤心靈
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：提升表達能力
感情：用心經營浪漫
財運：合理控制消費
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：克服長期挑戰
感情：異性緣相當好
財運：實現財富增長
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：減少風險影響
感情：對方滿足了你
財運：掌握財務目標
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：開發產品策略
感情：心事和朋友聊
財運：追蹤財務狀況
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：良好工作氛圍
感情：愛情貴人運強
財運：增加商業機會
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：精進人際關係
感情：建立友善關係
財運：有效管理財務
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：獅子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：培養耐心毅力
感情：滋潤對方心靈
財運：調整投資策略
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：建立關鍵聯繫
感情：愛情升華浪漫
財運：控制消費誘惑
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：有效傳遞信息
感情：向外拓展交友
財運：明智投資決策
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：射手
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：制定風險管理
感情：製造戀愛機會
財運：建立儲蓄計劃
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：天秤
獅子座 ♌
工作：培養管理能力
感情：善解人意好評
財運：適時調整收入
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：關心社會議題
感情：感情進進展甜蜜
財運：把握投資機會
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
