台灣最早旅遊YouTuber是他們！《王哥柳哥》遊遍全台　過年限時免費看

記者蕭采薇／台北報導

過年走春不想人擠人？國家影視聽中心送上最強「雲端走春」行程！精選60年代風靡全台的台語喜劇《王哥柳哥過五關》（1963），讓這對活寶陪大家笑著過好年。有趣的是，這對胖瘦雙人組當年不僅紅遍大街小巷，電影更紀錄了珍貴的台灣風景，被笑稱是台灣元祖級的「旅遊系YouTuber」！

▲《王哥柳哥過五關》在笑鬧之中描繪庶民的時代情誼，適合闔家觀賞。（圖／國家影視聽中心提供）

胖瘦雙人組紅遍全台 元祖YouTuber始祖



[廣告]請繼續往下閱讀...

由李行導演執導的《王哥柳哥遊台灣》（1959），當年可是轟動全台的票房保證。故事描述被算命仙預言會發大財的「王哥」（李冠章 飾）和被斷言大限將至的「柳哥」（矮仔財 飾），兩人拿著中獎彩金環島散心。

▲《王哥柳哥遊台灣》，當年可是轟動全台的票房保證。（圖／國家影視聽中心提供）

從木柵指南宮、中和圓通寺，一路玩到碧潭划船、北投泡湯，電影鏡頭如實記錄了1960年代的台灣地景，幽默劇情加上實地取景，說他們是台灣最早的「旅遊YTR」絕對當之無愧！

《王哥柳哥過五關》限時9天免費看

為了慶祝2026年台語片70週年，影視聽中心特別選映系列作《王哥柳哥過五關》。劇情講述這對難兄難弟北上討生活，卻衰事連連，剛下車就拿錯行李，在餐廳、歌廳打工更是搞得雞飛狗跳，還意外捲入歌女身世與黑心老闆的陰謀。

▲台灣最早的「旅遊系YouTuber」，王哥柳哥遊山玩水的同時保存了歷史影像。（圖／國家影視聽中心提供）

片中不僅有逗趣的庶民生活，更珍貴收錄了1962年的雙十節花車遊行、圓山動物園及台北航空站等懷舊街景。影視聽中心將於春節假期2月14日至22日，連續9天在官方YouTube頻道限時免費放映《王哥柳哥過五關》（數位掃描版，全台語發音無字幕）；而經典的《王哥柳哥遊台灣》則可在YouTube電影付費租借。今年過年，就讓阿公阿嬤的回憶殺陪全家一起鬧熱走春！

▲《王哥柳哥過五關》開展兩人北上討生活的故事。（圖／國家影視聽中心提供）