張鈞甯大銀幕「以一打十」嚇壞媽媽　笑稱：以後在家不能太嘮叨！

億萬導演柯汶利與女神張鈞甯再次合作，懸疑動作片《匿殺》在中國上映後票房勢如破竹，目前已突破4.74億人民幣（約21.41億台幣）。張鈞甯化身女警展現驚人身手，火爆場面被網友譽為「真人版名偵探柯南」，而張鈞甯飾演女警，身手讓媽媽看傻。

▲《匿殺》張鈞甯飾演女警，身手矯健。（圖／車庫娛樂提供）

張鈞甯轉型女打仔 媽看傻：以後不敢碎念

張鈞甯此次在《匿殺》中飾演女警「方正楠」，徹底甩開過去柔弱形象，挑戰演藝生涯動作戲最多的角色。為了詮釋到位，她每天勤練7小時武術，堅持不靠替身親自上陣，在片中拳拳到肉、以一打十的狠勁，連親媽鄭如晴看了都嚇壞。

▲《匿殺》張鈞甯以一打十的狠勁，連親媽鄭如晴看了都嚇壞。（圖／車庫娛樂提供）

鄭如晴坦言，看到女兒在大銀幕上被打得鼻青臉腫，身為母親實在「心很痛」，嚇得張鈞甯趕緊祭出善意的謊言安撫：「都是替身啦！妳別難過！那不是真的！」這才讓媽媽釋懷。不過看到女兒如此能打，鄭如晴也忍不住搞笑自嘲：「以後我要小心一點，在家裡不能太嘮叨，免得被女兒打！」

▲《匿殺》黃曉明。（圖／車庫娛樂提供）

火車出軌、槍戰齊發 宛如真人版柯南

終極預告中，張鈞甯與飾演弟弟的彭昱暢聯手追捕神祕的「烏鴉面具人」，場面驚心動魄。不僅有近身肉搏、飛車追逐，更上演火車出軌的災難大場面，視覺效果震撼。故事描述15年前一起高中生慘遭權貴凌辱致死的命案，讓都馬市淪為「地獄島」；15年後，背後操盤的權貴接連慘死，張鈞甯深入調查後驚覺，這不只是單純復仇，更是一場遲來的控訴，《匿殺》將於2月13日全台上映。

▲《匿殺》徐嬌、彭昱暢。（圖／車庫娛樂提供）