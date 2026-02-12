張孝全求救岳父！林依晨崩潰「吼叫」嚇壞尪　《深度安靜》聽胎動轉身爆哭

記者蕭采薇／台北報導

榮獲第62屆金馬獎7項提名、由沈可尚執導的話題大作《深度安靜》，11日釋出正式預告。影片一開場就讓人窒息，林依晨飾演的妻子陷入重大危機，張孝全飾演的丈夫慌亂中對著岳父金士傑大喊「打119！」，瞬間將幸福家庭推向失序邊緣。

▲《深度安靜》張孝全（左）與林依晨的對手戲張力十足，在對話與沉默之間迸發強烈情緒火花。（圖／風起娛樂提供）

預告中張孝全從困惑到崩潰，林依晨則展現難以言說的混亂痛楚，加上金士傑令人不寒而慄的壓迫感眼神，三位實力派演員同台飆戲，讓網友看完直呼：「雞皮疙瘩都起來了！」

▲林依晨（左）與張孝全動人演繹「聽胎動」對手戲，細膩情感直擊人心，也是兩人最難忘的片段之一。（圖／風起娛樂提供）

聽胎動突轉身爆哭 張孝全心碎：像在道別

張孝全與林依晨在片中飾演一對原本期待新生命降臨的恩愛夫妻，卻因過往陰影導致關係變調。片中一場「聽胎動」的戲碼成為全片淚點，林依晨回憶，當時兩人靜靜坐著感受寶寶的動靜，沒想到張孝全突然轉身離開，反應出乎意料卻又無比真實。

▲《深度安靜》林依晨（左）在車內一場情緒失控戲爆發力十足，令人屏息。（圖／風起娛樂提供）



張孝全坦言，那一刻他的情緒潰堤，心痛不已，「那個轉身，就像是在向孩子道別。」 這場戲不僅展現了角色的脆弱，也讓觀眾窺見這對夫妻表面平靜下波濤洶湧的痛楚。

林依晨升格人母「無法想像放棄孩子」 車內失控嚇壞張孝全

現實生活中已為人母的林依晨，對於片中角色的處境感到相當心疼。她坦言無法想像自己做出「放棄孩子」的決定，只能努力去揣摩那種撕心裂肺的痛，「妳那麼愛妳的丈夫，卻一定得因為這件事情讓他傷心。」

▲《深度安靜》林依晨在車內的情緒失控戲，讓張孝全留下非常深刻的印象。（圖／風起娛樂提供）

張孝全也透露，這次看到了「從未見過的林依晨」。他印象最深的是一場在車內情緒失控的戲，林依晨爆發出的能量讓他相當震撼，「那是我沒看過的她，完全沒有預想好，卻非常真實。」

金士傑眼神殺人！ 張孝全嘆：無形的門關上了

除了夫妻對手戲，張孝全與「岳父」金士傑的互動也是一大看點。金士傑飾演的柯教授雖然台詞不多，但光是一個眼神就充滿壓迫感，成為這個家中最難以忽視的存在。張孝全形容片中與林依晨的溝通，就像被無形地關上了一扇門，「那種找不到出口的無助感，是他們最辛苦、也最令人心疼的地方。」電影將於2026年3月20日全台上映。

▲《深度安靜》林依晨（左）以極度內斂的演出刻畫角色難以言說的混亂與痛楚。（圖／風起娛樂提供）

▲《深度安靜》張孝全將角色的脆弱與真實毫無保留地呈現在觀眾眼前，讓人深刻感受幾近窒息的無力感。（圖／風起娛樂提供）