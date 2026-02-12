廖子妤、余香凝譜「三地女女戀」　《女孩不平凡》韓寧跨海談愛鄧濤

記者蕭采薇／台北報導

近期台灣電影吹起一股濃厚的「女力風」，這股感動將持續延燒，由澳門才女導演徐欣羨執導、橫跨台港澳三地製作的愛情新片《女孩不平凡》將於3月底接棒上映。片中集結廖子妤、余香凝等實力派女星，透過三段不同年齡層的「女女戀」，細膩刻畫女性在愛情中的甜美與迷惘。

▲《女孩不平凡》鄧濤、韓寧。（圖／詠利揚提供）

徐欣羨時隔8年回歸 鄧濤演技獲肯定

曾以《骨妹》入選台北電影節與大阪電影節的澳門導演徐欣羨，時隔8年重磅回歸影壇。新作《女孩不平凡》不僅入圍2025年韓國釜山影展「展望」單元，片中表現亮眼的女演員鄧濤更是氣勢如虹。

▲《女孩不平凡》韓寧、鄧濤。（圖／詠利揚提供）

她繼入圍金馬獎最佳女配角後，在剛公佈的香港電影金像獎提名名單中，又一口氣入圍「最佳女配角」與「最佳新演員」兩項大獎，演技備受各界肯定；此外，電影也同時入圍了最佳原創歌曲，未演先轟動。

三段式愛情 韓寧、陳孟琪跨海參演



《女孩不平凡》預告中揭露了三個世代女性截然不同的愛情難題。從少女時期的懵懂情竇、大學時奮不顧身的激情與衝突，到邁入30歲後，面對愛情與現實壓力的拉鋸戰。導演徐欣羨試圖透過這些故事，探討究竟是什麼力量在左右著女孩們的抉擇。

▲《女孩不平凡》余香凝、廖子妤。（圖／詠利揚提供）

卡司陣容更是「含金量」十足，除了香港實力派演員廖子妤、余香凝、許恩怡外，台灣新生代氣質女星韓寧、陳孟琪也跨海加盟，分別與鄧濤上演精彩對手戲；澳門演員劉漪琳則飾演化妝師一角。

台港澳聯手打造 揭開女性情感謎底

▲《女孩不平凡》劉漪琳、許恩怡。（圖／詠利揚提供）

本片獲得文策院「國際合作投資專案計畫（TICP）」及台北市文化局、影委會大力支持，是一部結合台、港、澳三地資源與美景的年度力作。這三段看似獨立的「女女戀」之間，究竟藏著什麼樣的深層羈絆？這部集結三地頂尖團隊、細膩描繪女性成長痛癢與甜蜜的《女孩不平凡》，將於今年春天3月底正式在台上映，邀請觀眾進戲院揭開謎底。