曾莞婷帶家人遊歐「手機訊號全斷」　一抬頭慘事發生…當場崩潰！

記者黃庠棻／台北報導

「戲劇女神」曾莞婷近年不僅在影視作品表現亮眼，也成為各家品牌爭相邀約的合作對象。近日，曾莞婷受邀第三度擔任「DJB 全球上網卡」品牌代言人，雙方合作正式邁入第三年。曾莞婷笑稱這份關係早已超越工作，更像是「生命共同體」。

▲曾莞婷受邀第三度擔任網卡品牌代言人。（圖／DJB提供）

談到去海外旅遊最怕的事，曾莞婷回憶起一段在歐洲的崩潰經歷。當時她正為品牌進行跨境直播，沒想到當地收訊極差，畫面瘋狂卡頓，導致許多重要資訊無法完整呈現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾莞婷心有餘悸地說「當時對廠商真的超難交代，更慘的是結束直播後，我發現跟家人在歐洲的小巷弄裡走散了，網路完全不通，想找人都沒辦法，那種孤立無援的慌亂感真的會讓人瞬間崩潰！」這段經驗讓她深刻體悟，穩定的網路是去海外時最不可或缺的安全感。

▲曾莞婷受邀第三度擔任網卡品牌代言人。（圖／DJB提供）

轉機出現在與DJB合作後，曾莞婷分享，有次隨節目組前往菲律賓某個偏遠小島工作，全團藝人與工作人員的網路集體斷訊，唯獨她手中的手機訊號滿格，還能流暢滑社群、回訊息。

對此，曾莞婷自豪地表示「那時候全部的人都用羨慕的眼神看著我，問我是用哪一家網路？其中一個成員有急事聯絡，還拜託我開熱點分享給他，從那次之後，他簡直把我當神一樣看待！」

隨著農曆新年將至，曾莞婷也展現老闆娘大氣作風，她透露今年的紅包預算依舊不手軟「每一年差不多都六位數字跑不掉，就是要讓長輩跟員工都能過個好年！」忙完年前工作的她，也已規劃好要帶全家人飛往韓國釜山度假。