爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」　搬離台中家！

藝人宥勝2023年被指控猥褻女助理，官司告一段落後重啟YouTube頻道，高調拍片的舉動遭到抨擊，之後傳出和老婆慈惠離婚，但雙方均無回應。慈惠在2025年年底透露一家人將搬離台中的農田木屋，2個多月後近況曝光，原來全家已經在農曆年前搬完家。

▲宥勝拍片被砲轟。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

慈惠近日在社群網站上發文，透露全家在經歷2個多月的時間，已經完成搬家作業，直呼「這次搬完家像被抽乾了靈魂」，搬家後她休息了一段日子，開始決定織毛線帽子給母親，一開始並不太順利，幸好「在夜深人靜的時刻才慢慢找回節奏」。

▲宥勝（左）和老婆慈惠。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）

對此，慈惠感性地說道「雖然不確定完成是不是早已經春暖花開，但還是期待這個做給媽媽的禮物」，而她在該則貼文中提到了小孩、母親，但對於丈夫宥勝卻隻字未提，儘管如此還是有許多網友寫下鼓勵留言「編織是舒壓的，別給自己太大的標準」、「慈惠，生活會越來越好的」，引起熱議。

▲宥勝夫妻日前爆出婚變。（圖／翻攝自Facebook）

事實上，宥勝與慈惠在2025年5月爆出婚變時，《ETtoday星光雲》記者向宥勝的經紀人查證，對方低調表示「我有收到回覆，不再對外回應，辛苦了」，並無正面否認離婚傳聞。