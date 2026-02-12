尼可拉斯凱吉《暗影蜘蛛人》改編真人版影集　黑白與彩色雙版本並行

▲尼可拉斯凱吉延續在動畫《蜘蛛人：新宇宙》的配音角色，飾演《暗影蜘蛛人》的班，在30年代的紐約，一個年紀漸長的超級英雄，轉行以私家偵探維生。（Prime Video提供）



《暗影蜘蛛人》（Spider-Noir）是在動畫《蜘蛛人：新宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse），由尼可拉斯凱吉（Nicholas Cage）所配音的人物，他身穿偵探大衣、帶著帽子，來自另外一個宇宙。如今正式改編為真人版影集，主角當然是尼可拉斯凱吉，也成為他從影以來頭一回主演電視劇。

他在《暗影蜘蛛人》飾演的角色是班，他過去是超級英雄，但隨著年紀漸長、體力不支，改行為私家偵探，活躍在30年代為背景的紐約，隸屬於蜘蛛人多重宇宙其中之一。尼可拉斯凱吉說，這個角色大概有百分之70是傳奇影星亨弗萊鮑嘉（Humphrey Gogart），百分之30則是動畫人物兔巴哥（Bugs Bunny），「那是一種帶著諷刺的幽默感，但依然是百分之百的我。」

▲《暗影蜘蛛人》的造型，都讓人想起傳奇影星亨弗萊鮑嘉的銀幕形象。（Prime Video提供）

在接受美版《Esquire》訪問中，他表示《暗影蜘蛛人》第一季共有8集，他已經先睹為快，「我上星期才頭一次看，一口氣看8集，隔天我是笑著醒來的。」眾所皆知，尼可拉斯凱吉在好萊塢是超級出了名的漫畫愛好者，所以他也把這些熱情放進了這齣影集當中，「小時候，我記得是一期接著一期看下去，非常迫不亟待的，沉浸在那個漫畫世界當中。想要知道關於它的一切。電視很適合這樣一週一集更新的的媒介，比電影更加適合，想要喚起大家那種翻閱漫畫的感覺。」

《暗影蜘蛛人》刻意把整齣戲，製作成黑白與彩色的兩種版本，尼可拉斯凱吉記得頭一次提案的時候，好像大家都對黑白版覺得太過冒險，「我說，你們不要太敏感，我建議也可以推彩色版，因為這樣對各種年齡層觀眾都很合適。」他認為很多現代觀眾，沒經歷過黑白電影、電視劇年代，當然可以享受彩色版本，但是像他這樣的人來說，黑白版就很有魅力。

▲《罪人》的華人女星李麗君，在《暗影蜘蛛人》飾演歌手。（Prime Video提供）

「這會很符合我所描繪黑白電影的想法，其實不管哪一個版本，看起來都很漂亮，顏色飽滿又華麗。年輕的觀眾會喜歡彩色版，但我也想提供另一種選擇，假使能以黑白版本來體驗的話，可以激發他們的興趣，也許會對一些更早期的電影感興趣，以欣賞藝術的方式來觀賞。」他以日本電影《哥吉拉-1》為例，一開始發行的是彩色版，讓他大呼驚艷；但是後來又推出了黑白版，「我看了之後發現那就像是一部古老的《哥吉拉》電影，我覺得那也很美，所以兩種形式都值得體驗。」

