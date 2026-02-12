ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
TWICE多賢「確定缺席北美巡演」
「5個實用技巧」新年招好人緣
女星驚喜宣布加入高雄櫻花季！
《太陽的新娘》鄭恩宇生前痛訴「遭背叛4次」　摯友自責沒接到電話

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員鄭恩宇（정은우，本名鄭東鎮）11日驚傳辭世，享年40歲。消息曝光後，演藝圈好友紛紛發文悼念，其中設計師黃英龍公開兩人生前對話截圖，字字句句令人鼻酸。

▲▼鄭恩宇。（圖／翻攝自Instagram／eun_woo109）

▲鄭恩宇11日離世，享年40歲。（圖／翻攝自Instagram／eun_woo109）

生前曾吐露心聲　感嘆遭背叛與傷害

黃英龍在社群平台貼出與鄭恩宇的訊息截圖，內容顯示，鄭恩宇曾提到：「這世上真的很多說謊成性的人，也很多騙子，原來我在電視台就是個傻瓜。」他也坦言，被人傷害後，卻試圖從接近自己的人身上尋求安慰，並感嘆「為什麼大家要那樣活著」。

鄭恩宇更表示，自己在過去4年間屢遭背叛，「前後左右都被背叛過，真不是人幹的事」，直言「男人們真的很沒義氣」，對多年稱兄道弟的朋友感到失望。不過，他仍寫下「我也會好好撐住的」，透露想再相信一次。

▲▼鄭恩宇。（圖／翻攝自Instagram／yladybird）

▲黃英龍上傳和鄭恩宇的對話。（圖／翻攝自Instagram／yladybird）

黃英龍自責未接來電：真的很抱歉

公開訊息後，黃英龍寫下懊悔心情，「我應該要接那通電話的！真的不知道。真的非常非常抱歉。」他坦言應該更關心對方，並向故人道別：「真的很難過，我一定會遵守約定。愛你，一路好走。」

▲▼鄭恩宇。（圖／翻攝自Instagram／yladybird）

▲黃英龍自責沒接到鄭恩宇的電話。（圖／翻攝自Instagram／yladybird）

金允瑞發文追悼：不能只顧著流淚

同日，演員金允瑞也在社群發文悼念。她上傳與鄭恩宇的合照，寫道：「恩宇啊，對不起。連好好道別都沒有，就這樣送你離開。」她表示，整天心情崩潰，但想到鄭恩宇撐過的時間，覺得不能只顧著流淚，「這段時間真的辛苦了，我會為你祈禱。一路好走，我的朋友。」

