學中文報答粉絲　金賢姈傲人身材獲封「核彈芭比」

▲金賢姈去年10月才加入永豐電豹女啦啦隊，人氣急速上升。

喜愛健身、擁有170公分身高和E上圍的金賢姈，被經紀公司取了個「核彈芭比」好記的封號，2025年10月加入桃園永豐電豹女，但人還沒抵台，就有粉絲買下公車廣告，車身貼著她的照片，每天穿梭在台北街頭，目的就是增加她的曝光量。得知粉絲的熱情，讓金賢姈相當感動，為了適應台灣生活，她正努力把中文學好。

金賢姈今年25歲，2023年開始加入啦啦隊，因為身材火辣被韓國粉絲封為「最辣應援代表」。來台發展3個月後，因第一次在海外工作，她說一切都很新鮮又陌生，「語言、生活習慣都不一樣，但身邊的朋友都對我很好，大家也很照顧我。」尤其粉絲的熱情更讓她驚喜不斷。

▲金賢姈來台發展，經紀公司幫她取了「核彈芭比」的別名，就是要讓粉絲記住她。（圖／翻攝自金賢姈IG）

票務內勤 換跑道應援

提及台韓兩地粉絲，金賢姈大讚台灣粉絲熱情，去年8月，她在直播得知台灣粉絲第一時間就買下公車廣告增加曝光量，甚至還有人知道她喜歡Labubu，特地帶著禮物飛到韓國送給她，看到粉絲為她做那麼多事，讓她相當感動。

▲金賢姈曾在航空公司上班，卻因不喜歡上班族生活，苦撐1年離職。

金賢姈跳應援舞的資歷不算長，台韓兩地加起來也只有3年，她說自己並非一開始就決定去當啦啦隊，過去她曾在韓國航空公司票務中心上班，因為喜歡自由自在的工作環境，加上內勤工作朝九晚五很無聊，在航空公司撐了1年決定離職，剛好看到朋友分享啦啦隊招募公告，便抱著姑且一試的心態參加徵選，沒想到順利錄取。

喜歡綽號 開心被記住

從此，金賢姈的舞台從足球、排球、籃球，一路跳到棒球場，2025年正式加入韓國SSG棒球隊，成為全職啦啦隊員，也為來台發展打下基礎。如今，她正學習中文，雖然中文還沒麼厲害，「但希望以後大家可以用中文多跟我交流，我對互動的能力很有信心。」

▲來台才3個多月，金賢姈（中）苦學中文期望融入在台生活圈。左為郭彥均、右為莎莎。（圖／翻攝自金賢姈IG）

而經紀公司為了讓粉絲早日記住金賢姈，幫她取了一個綽號「核彈芭比」，透過翻譯得知這名字的原意，她沒有討厭還很喜歡，她坦言，「核彈芭比」很可愛，雖然會擔心拿身材做文章被誤解，但其實在來台記者會上，「核彈芭比」曝光後，已經讓金賢姈被很多人記住。

▲金賢姈身材火辣，被韓國粉絲封為「最辣應援代表」。 （圖／翻攝自金賢姈IG）

最辣應援 金賢姈 出生地：韓國釜山

生日： 2000年9月5日（25歲）

身高╱體重： 170公分╱55公斤

專長：跳舞、健身、模特兒

興趣：閱讀

經歷：航空公司票務中心員工、桃園永豐電豹女



