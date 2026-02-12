關穎背36萬愛馬仕逛年貨大街　美魔媽陪孫路邊吃糖葫蘆

▲關穎（右）與母親蔡淑媛（左）、小兒子（中）一起到迪化街辦年貨。（圖／kwanterri IG）

圖文／鏡週刊

名媛關穎近日帶著母親蔡淑媛、小兒子現身迪化街，三代同堂逛街辦年貨，畫面溫馨又熱鬧。關穎當天背了一款愛馬仕包，相當吸睛。

三代同堂辦年貨？ 小兒子緊黏阿嬤畫面超可愛？

關穎11日在IG限動分享與母親、小兒子到迪化街的影片，發文：「弟弟很開心只有他唯一人，陪媽媽和阿嬤去辦年貨。」當天她穿著灰色長款羽絨外套、過膝長靴，背了一個愛馬仕Kelly Depeches 25，價值36萬6,600元，格外吸睛。

▲關穎和小兒子逛街，她背了一個愛馬仕Kelly Depeches 25，相當吸睛。（圖／翻攝kwanterri IG）

關穎也分享與母親、兒子在年貨大街的合照，後方燈籠高掛，充滿年節氣氛。蔡淑媛穿了一身紅色上衣，配灰色背心，看上去氣色很好。她手上拿了一個大塑膠袋，裡面放了她買的水產。

▲關穎小兒子緊黏阿嬤，手上還拿了黑糖糕。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲關穎小兒子在攤位旁邊吃起糖葫蘆。（圖／翻攝kwanterri IG）

幾個畫面中，可見關穎小兒子緊黏在阿嬤身邊，興奮穿梭在糖果、糕餅與春聯攤位間，小手拿著黑糖糕，還在路邊開心吃起糖葫蘆，笑容藏不住。此外，他們也逛到販售春聯與創意紅包袋的攤位，上頭印有趣味吉祥話，吸睛又討喜。三代同堂一起逛年貨大街，也讓大家看到貴婦私下日常的一面。



