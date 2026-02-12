爆「飛輪海性騷又嘲笑同志」！　炎亞綸崩潰：一整年喝到爛醉度日

記者田暐瑋／綜合報導

藝人炎亞綸近日在Podcast節目揭露過去遭飛輪海及工作人員性騷的痛苦經歷，身為同志的他坦言當年在團體中常被團員們開「性向玩笑」，長久下來心理飽受壓力折磨，一度依賴喝酒來度日。

炎亞綸提到，當年其他成員當著他的面多次開不恰當的性向玩笑，以及嘲笑同志，讓他感到非常不舒服，「會開一些很無聊的玩笑，跟我覺得WTF（What the fuck）的玩笑」，甚至連他都被當成嘲笑對象，「所以其實那個時期我自己有另外一個壓力是來自這裡，就是我要表面很和平，然後在台上要跟大家很像buddy buddy，但是我卻聽到很多私底下的那種，很無聊的臭直男開的同性戀玩笑。」

▲炎亞綸回憶在飛輪海時期的痛苦回憶。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）



也因為累積太大壓力，炎亞綸曾藉酒消愁，「我一整年我是靠喝酒度日子的，我記得是2009到2010年的時候，我是每一天喝爛醉的。」也試圖向公司求救，「就是我不想再被開玩笑了，或是我不想大家在冷戰的時候，公司沒有人出來處理，他們就放任我們，或是如果我們真的打起來才會幫。」

此外，炎亞綸還揭露在飛輪海期間遭受性騷擾的情況，2006年發行首張專輯時，團隊成員和企劃在保母車上對他「摸彩球」，把手伸進他的褲子裡觸碰下體，當時只能默默配合，即便是想抗拒也只敢笑笑的，直到宣傳期結束才逃離魔爪，卻成為他19年來無法抹滅的痛苦。

