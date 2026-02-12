叫孩子把我放一邊？陸元琪怒槓袁惟仁家屬　心疼兒女夾中間

記者張筱涵／綜合報導

音樂人「小胖老師」袁惟仁本月2日病逝，享年59歲。前妻陸元琪日前才在社群平台發文悼念，不料12日再度連發3則Instagram限時動態，疑似透露自己無法出席告別式，引發外界關注。

▲袁惟仁和陸元琪於2016年離婚。（圖／翻攝自FACEBOOK）



陸元琪發聲：對方家人不希望我出席告別式

陸元琪12日深夜在Instagram限時動態，以黑底藍字寫下：「我被對方家人對我的孩子說不希望我出席告別式，那反過來說我其實才是不能讓孩子出席告別式的人對嗎？」字句間流露無奈與質疑。

隨後她再發第二則動態，寫道：「你們知道要叫孩子不要記得那些怨恨有多難嗎？現在反過來要叫孩子把我放到一邊？到底什麼素養？」語氣明顯激動。

第三則貼文則提到：「我以為把孩子教育得好就對得起很多人，沒想到到了最後我還是被那些人排擠了，還是被那些人對著孩子要求我不能出席了，那些人也是我婚姻的殺手，他們有沒有想過他們做錯了什麼……」疑似將矛頭指向袁惟仁家屬。

▲陸元琪發文。（圖／翻攝自Instagram／_c_c_lu）



前日才發長文悼念 強調孩子早已放下怨懟

事實上，袁惟仁2日證實病逝後，陸元琪3日才發表長文悼念，形容接獲噩耗當下「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，回憶兩人從相戀、結婚到分離的歷程。

她也坦言，過去曾因現實壓力公開談及婚姻中的不愉快，讓袁惟仁承受外界批評，為此誠懇致歉，「希望你能理解我當初的難。」並強調孩子記得的都是父親的好，「所有的怨，早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號。」

陸元琪透露，兒子已打起精神上班，女兒卸下最愛的指甲，拿出父親留下的吉他練習音樂，而她也將重返工作崗位，「當我們開始正常運作，才是你想要看到的。」最後更引用袁惟仁常說的話為自己打氣：「悲傷是因為微笑出去旅行了，加油好嗎。」