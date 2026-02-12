第1個進林宅血案現場！　田秋堇淚問《世紀血案》：你看什麼資料寫劇本

記者田暐瑋／綜合報導

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻因未取得當事人授權，引發不小風波，曾任林義雄秘書的監委田秋堇上節目還原當年目睹經歷過的完整過程，並對電影方不滿說：「所以你到底是看到什麼資料？你到底是怎麼寫這個劇本？請不要扭曲我們！」

田秋堇在華視網路節目《我想問的是》回顧了林宅血案的悲劇，至今仍自責未能及時發現遇害的雙胞胎，對於電影《世紀血案》劇組並未事前取得授權，她坦言很難受：「你要去講一個我親眼看過的這麼痛苦沉重悲傷的真實事件，那麼你是不是應該好好的來問一下當時身歷其境的人我們到底看到什麼。」

劇組方並未跟任何與當年事件相關的人員聯絡，田秋堇表示：「所以你到底是看到什麼資料？你到底是怎麼寫這個劇本？我沒有看到劇本，現在也還沒看到電影，也許他們說你未審先判，但是我覺得我剛剛講的那些事情，你聽過嗎？你要拍電影是不是應該把這些拍進去？」

田秋堇強調，若這是一個創作的故事，她絕對尊重創作自由，「我覺得文明社會是有底線的，也應該有遵守的規則，我今天還活著，我還有辦法記住這些事情，我願意告訴大家當時發生了什麼事情，你要不要相信你要不要認同，我都尊重，但請不要嘲笑我們，請不要扭曲我們，因為我們是很不容易，很辛苦才走到現在，請不要再造成二度傷害。」

▲田秋堇上節目還原林宅血案。（圖／華視新媒體部）

田秋堇在節目《我想問的是》坦言未能救回雙胞胎感到深深自責，若能早一步發現當年遇害的雙胞胎，或許能改變悲劇的結局，尤其每當回到家中，似乎又回到了那個恐怖的現場，常常在黑暗中獨自哭泣，無法釋放內心的恐懼與自責，強調重提林宅血案並非為了仇恨，而是希望社會能理解當年的處境與真相。