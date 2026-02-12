ZB1宣布「未來將改5人體制」！　章昊、RICKY等4人確定離開

記者張筱涵／綜合報導

韓團ZEROBASEONE所屬公司WAKEONE於官方發布「今後活動公告」，說明團體未來發展方向。公告指出，ZEROBASEONE將以五人體制持續活動，其餘四名成員則在完成既定團體行程後，另行展開新挑戰，引發粉絲關注。

▲ZB1。（圖／翻攝自X／ZB1_official）



五人體制延續ZEROBASEONE活動

[廣告]請繼續往下閱讀...

WAKEONE在聲明中首先感謝粉絲ZEROSE長期以來的支持，並表示自出道以來，九名成員在團體名義下創造了許多珍貴回憶與成果。未來，成韓彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰來與朴乾旭五名成員，將基於彼此信任，攜手開啟ZEROBASEONE全新篇章。

公司說明，此項決定已與成員本人及相關所屬公司充分協商並取得共識，未來將全力支持五人體制穩定發展，並持續加強溝通與合作，讓成員在新的階段持續成長。

其餘四人將準備新挑戰

至於章昊、RICKY、金奎彬與韓維辰四名成員，則將在完成既定團體活動後，為下一階段的發展做準備。公司表示，將尊重並支持他們未來的規劃，也希望粉絲持續給予鼓勵。

WAKEONE強調，雖然未來活動形式會有所變化，但九位成員共同建立的團體價值與理念不會改變，並相信ZEROBASEONE累積的音樂與成果，將以更多元的方式延續。

九人仍將合體出席世界巡演安可場

公告中也確認，九名成員將一同出席《2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW] ENCORE》演出，與粉絲見面。後續更詳細的活動計畫，將在整理後另行公布。

此次公告意味著ZEROBASEONE正式進入新階段發展，五人體制與四人新挑戰的走向，後續動態備受關注。