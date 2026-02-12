宋旻浩人在舊金山卻顯示「正常出勤」？　總缺勤102天…4月庭審

記者張筱涵／綜合報導

韓團WINNER成員宋旻浩在服替代役期間涉嫌擅離職守一案，檢方最新起訴內容曝光。首爾西部地方檢察廳在起訴書中指出，宋旻浩於服役期間無故缺勤共計102天，占實際應出勤天數約四分之一，已依違反《兵役法》將其移送法院審理。

服役期間缺勤102天 占實際出勤約四分之一

據韓媒《中央日報》報導，宋旻浩於2023年3月24日至2024年12月23日期間，在首爾麻浦區設施管理公團及居民便利設施擔任社會服務要員（替代役）。社會服務要員在週末與國定假日不需出勤，1年9個月服役期間實際應上班天數約430天。

然而檢方指出，宋旻浩無正當理由缺勤102天，約占實際出勤天數四分之一。依《兵役法》第89條之2規定，未具正當理由擅離職守8天以上者，可處3年以下有期徒刑。

缺勤天數隨退役接近而增加

起訴書顯示，宋旻浩的缺勤情況在退役前逐漸增加，2023年3月至5月期間僅缺勤1天，但到了2024年11月，也就是退役前一個月，單月缺勤達14天。另外，2024年7月梅雨季期間，宋旻浩原本應出勤23天，卻僅實際上班4天，當月缺勤高達19天。

管理人員涉共犯 疑製作虛假出勤紀錄

檢方也認為，負責管理宋旻浩出勤情況的管理人員A某涉嫌共犯。起訴書指出，當宋旻浩以睡過頭或疲勞為由表示不上班時，A某予以允許，並將其記錄為正常出勤，甚至以任意處理年假與病假的方式掩飾缺勤情況。

檢方舉例指出，2023年5月29日A某傳訊息給宋旻浩表示隔日不會到班，並約定31日再見，隔天宋旻浩即未出勤，但A某仍將其登記為正常上班。值得注意的是，該日宋旻浩正身在美國舊金山參加妹妹婚禮，相關照片也曾在家人社群曝光。

手機鑑識與GPS成關鍵證據

檢方表示，本案是在接手案件後透過補充調查釐清，包含手機數位鑑識及GPS定位紀錄等客觀證據，進一步確認警方移送資料以外的缺勤事實。宋旻浩與管理人員A某已依違反《兵役法》罪名被起訴。

據了解，宋旻浩在警方調查階段大致承認缺勤事實。不過其所屬公司YG娛樂此前曾表示，宋旻浩所請病假屬於服役前即持續接受的治療延續，其餘假期皆依規定使用。

首次庭審延至4月21日

本案原訂3月24日進行首次開庭，但宋旻浩方面日前申請延期，法院已將首次庭審改至4月21日。隨著檢方起訴細節公開，案件後續發展備受關注。