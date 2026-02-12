ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
TWICE多賢「確定缺席北美巡演」
「5個實用技巧」新年招好人緣
女星驚喜宣布加入高雄櫻花季！
44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

記者黃翊婷／綜合報導

女星Selina（任家萱）在兒子「小腰果」出生後，生活重心逐漸從工作轉向育兒，不過，近期她屢屢被傳出可能懷孕，有望升格當二寶媽。對此，Selina昨日（11日）透過經紀人回應，表明「馬年一樣順其自然，謝謝大家新年快樂」。

▲▼Selina、任容萱。（圖／翻攝任容萱IG）

▲圖為Selina（右）去年過生日時，與妹妹任容萱（左）的合照。（圖／翻攝自任容萱IG）

Selina在2023年9月產下兒子小腰果，去年10月31日慶祝44歲生日的一張姊妹合照，因為她穿著白色寬鬆洋裝，腹部似乎隆起，讓不少網友猜測是否懷了第二胎。當時Selina透過經紀人澄清，表示真的只是衣服比較寬鬆而已，如果有好消息，會再跟大家分享。

（圖／翻攝自Facebook／任家萱Selina）

▲Selina目前的生活重心幾乎都放在育兒上。（圖／翻攝自Facebook／任家萱Selina）

Selina的妹妹任容萱今年1月出席公益活動時，提到2歲的外甥小腰果，曾摸著Selina的肚子說「寶寶出來」。同月21日Selina被媒體拍到外出時全身包緊緊，再度引起網友討論「是否升格二寶媽」。

對此，Selina昨日（11日）透過經紀人回應，「馬年一樣順其自然」，同時不忘感謝及祝福大家新年快樂。

ETtoday星光雲

