太浪漫！新人合唱婚禮神曲…下一秒「原唱本人現身」新娘當場哭了

馬來西亞歌手陳佩賢自2025年下半年度參加湖南衛視大型音樂綜藝節目《聲鳴遠揚》以來，一路過關斬將最終成功挺進節目前10名，討論度也大幅攀升，不僅微博短時間內暴增超過7萬名粉絲，商演與合作詢問度同步提升，日前陳佩賢更受邀擔任一場婚禮的驚喜嘉賓。

▲ 陳佩賢驚喜現身歌迷婚禮 。（圖／福茂提供）

原來新娘是陳佩賢多年的忠實歌迷，新郎早在半年多前便主動與工作團隊聯繫，提前預約檔期，只為在婚禮當天送給愛妻一個此生難忘的驚喜。婚禮當天，新娘原以為現場僅是播放歌曲，甚至安排新人對唱，沒想到新郎突然宣布「讓我們歡迎陳佩賢」，陳佩賢隨即現身並親自演唱〈鹹酸甜〉，讓新娘當場又驚又喜，忍不住落下眼淚。

陳佩賢不僅以神秘嘉賓身分現身，更受邀擔任婚禮證婚人，親自上台見證新人的愛情誓言，為這場婚禮增添格外深刻的意義。近一年來，〈鹹酸甜〉已成為不少婚禮的必備神曲，象徵著攜手面對人生酸甜苦辣、共度美滿人生的幸福真愛。

▲▼ 陳佩賢獻唱並見證歌迷的幸福時光。（圖／福茂提供）

接下來陳佩賢也已同步展開全新音樂計畫的準備，包含全新單曲以及多首OST合作皆已在規劃進行中，可望在新年度陸續與歌迷見面，經紀人也特別叮囑她把握返鄉休假期間，好好休息、充電調整狀態，因為農曆年後密集且長期的地獄式宣傳期將全面展開。陳佩賢也表示，會以最好的狀態迎接接下來的每一個舞台與挑戰，用作品回應所有支持她的歌迷。