ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

TWICE多賢「確定缺席北美巡演」
「5個實用技巧」新年招好人緣
女星驚喜宣布加入高雄櫻花季！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

費玉清 余天 柯震東 戴立忍 朱軒洋 王淨 麻吉大哥 李千娜

樂天女神罕見動怒：不接受任何情緒勒索！　公開IG私訊內容

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」林穎樂平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（11）日她就在限動發文透露，自己最近收到太多讓她感到壓力的訊息，為此她嚴肅表示：「我不接受任何形式的情緒勒索、指責、道德綁架或施壓式支持。」

▲▼林穎樂。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）

▲林穎樂。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）

林穎樂進一步公開這些讓她感到窒息的訊息內容，其中包括粉絲抱怨「我買了很多你為什麼不理我」、「如果你不回我就不支持了」，甚至還有人質問「我發了這麼多你到底為什麼都不轉發。」面對這些排山倒海而來的「要求解釋、要求回應、要求被轉發」，她無奈地解釋：「我的IG訊息量真的很多，不可能每一則都看得到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林穎樂。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）

▲▼林穎樂自爆收到太多讓她感到壓力的訊息。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）

▲▼林穎樂。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）

林穎樂表示，轉發與否會基於個人的考量，並非義務。她也直言，若訊息內容讓她感到不舒服，「我會選擇不回覆，甚至封鎖」，希望粉絲能還給她一個健康的網路互動空間，「希望大家可以理解謝謝你們。」最後，她也向一直給她鼓勵且不求回報的粉絲道謝，「能被這樣溫柔地支持，是我很大的力量。希望我們能一直用舒服的方式陪伴彼此，謝謝你們。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林穎樂啦啦隊樂天女孩

推薦閱讀

樂天女神罕見動怒：不接受任何情緒勒索！　公開IG私訊內容

樂天女神罕見動怒：不接受任何情緒勒索！　公開IG私訊內容

2小時前

TWICE多賢腳踝骨折宣布停工！　「確定缺席北美巡演」JYP聲明曝

TWICE多賢腳踝骨折宣布停工！　「確定缺席北美巡演」JYP聲明曝

3小時前

李千娜掰了高雄櫻花季　《陽光女子》絕美女星驚喜宣布加入！

李千娜掰了高雄櫻花季　《陽光女子》絕美女星驚喜宣布加入！

5小時前

驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

2小時前

男主播3歲女遭卡車輾壓當場死亡！　他「徒手挖喉嚨血塊」奇蹟復活

男主播3歲女遭卡車輾壓當場死亡！　他「徒手挖喉嚨血塊」奇蹟復活

14小時前

YTR查理認育兒「累崩快沒命」　公婆暖哭她：感謝身邊神隊友

YTR查理認育兒「累崩快沒命」　公婆暖哭她：感謝身邊神隊友

2小時前

曾智希認「最近胃口不好瘦了」　IG曬照吐近況

曾智希認「最近胃口不好瘦了」　IG曬照吐近況

4小時前

生技董座曝「台灣人因大S誤解汪小菲」　揭私交讚：他對家庭很負責

生技董座曝「台灣人因大S誤解汪小菲」　揭私交讚：他對家庭很負責

8小時前

「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照　網驚認不出

「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照　網驚認不出

10小時前

小提琴王子是他！　等了8年終於宣布好消息

小提琴王子是他！　等了8年終於宣布好消息

4小時前

賈永婕獨訪義光教會　慚愧吐：原來我一直活在平行時空

賈永婕獨訪義光教會　慚愧吐：原來我一直活在平行時空

5小時前

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅　曾熱戀朴寒星

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅　曾熱戀朴寒星

10小時前

熱門影音

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？
坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」

坤達閃兵後復工：想很多　「做錯了會好好面對」
不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責

不捨汪小菲「因大S受誤解」　生技董座讚他對家庭很負責
75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」

75歲李亞萍爆失智現況曝 　余天認「已分房睡2年」
《大嘻哈》韓森控妻子外遇！陳思安「PO文疑反擊」

《大嘻哈》韓森控妻子外遇！陳思安「PO文疑反擊」
錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該

錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該
李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片
AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD

AV女神河北彩伽偶遇阿基師　他羞喊：我呆住了XD
網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD
方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」

方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」
「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助

「小胖老師」袁惟仁病逝　吳宗憲曝每年資助
朱一龍飆戲情緒爆發　楊冪被嚇到尖叫

朱一龍飆戲情緒爆發　楊冪被嚇到尖叫
許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃豪平紅毯神預言..認：有設計過　張庭瑚傳情斷魏蔓「沒時間聯繫」

黃豪平紅毯神預言..認：有設計過　張庭瑚傳情斷魏蔓「沒時間聯繫」

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

立威廉照背部MRI「發現罹甲狀腺癌」 　挖出11年前遺書：萬一起不來怎麼辦

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

看更多

【歐告命懸一線】誤食毒餌倒地狂吐　疑鄰居多次下手！

即時新聞

剛剛
剛剛
55分鐘前1

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網

2小時前23

樂天女神罕見動怒：不接受任何情緒勒索！　公開IG私訊內容

2小時前11

YTR查理認育兒「累崩快沒命」　公婆暖哭她：感謝身邊神隊友

2小時前22

驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

3小時前22

TWICE多賢腳踝骨折宣布停工！　「確定缺席北美巡演」JYP聲明曝

4小時前21

曾智希認「最近胃口不好瘦了」　IG曬照吐近況

4小時前21

小提琴王子是他！　等了8年終於宣布好消息

5小時前22

李千娜掰了高雄櫻花季　《陽光女子》絕美女星驚喜宣布加入！

5小時前158

賈永婕獨訪義光教會　慚愧吐：原來我一直活在平行時空

6小時前33

替身墜落《豆腐媽媽》持續趕拍中　周遊「後天出國」揭導演兒近況

讀者迴響

熱門新聞

  1. 樂天女神罕見動怒：不接受任何情緒勒索！
    2小時前43
  2. TWICE多賢腳踝骨折宣布停工！　「確定缺席北美巡演」
    3小時前42
  3. 李千娜掰了櫻花季　《陽光女子》女星驚喜加入！
    5小時前42
  4. 驚見紅衣女走入海裡　身分曝是超大咖天后
    2小時前42
  5. 3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒
    14小時前9423
  6. YTR查理認育兒「累崩快沒命」　公婆暖舉感動她
    2小時前21
  7. 曾智希認「最近胃口不好瘦了」
    4小時前41
  8. 生技董座脫口：台灣人因大S誤解汪小菲
    8小時前4017
  9. 「北一女神」蔡瑞雪變了樣！
    10小時前2822
  10. 小提琴王子是他！等8年宣布好消息
    4小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合