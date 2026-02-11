樂天女神罕見動怒：不接受任何情緒勒索！　公開IG私訊內容

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」林穎樂平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（11）日她就在限動發文透露，自己最近收到太多讓她感到壓力的訊息，為此她嚴肅表示：「我不接受任何形式的情緒勒索、指責、道德綁架或施壓式支持。」

▲林穎樂。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）

林穎樂進一步公開這些讓她感到窒息的訊息內容，其中包括粉絲抱怨「我買了很多你為什麼不理我」、「如果你不回我就不支持了」，甚至還有人質問「我發了這麼多你到底為什麼都不轉發。」面對這些排山倒海而來的「要求解釋、要求回應、要求被轉發」，她無奈地解釋：「我的IG訊息量真的很多，不可能每一則都看得到。」

▲▼林穎樂自爆收到太多讓她感到壓力的訊息。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）

林穎樂表示，轉發與否會基於個人的考量，並非義務。她也直言，若訊息內容讓她感到不舒服，「我會選擇不回覆，甚至封鎖」，希望粉絲能還給她一個健康的網路互動空間，「希望大家可以理解謝謝你們。」最後，她也向一直給她鼓勵且不求回報的粉絲道謝，「能被這樣溫柔地支持，是我很大的力量。希望我們能一直用舒服的方式陪伴彼此，謝謝你們。」