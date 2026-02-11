ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
YTR查理認育兒「累崩快沒命」　公婆暖哭她：感謝身邊神隊友

記者王靖淳／綜合報導

以美妝主題起家的YouTuber「我是查理」2019年嫁給瑞典男友Jonas，小倆口2024年正式搬到瑞典生活，去年5月更開心公開懷孕的消息，並在11月正式迎來寶寶的出生，平時會透過社群記錄生活的她，今（11）日發文分享育兒心聲。

▲查理。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

▲查理。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

查理在文中透露，自己最近深受睡眠不足之苦，上週回公婆家吃晚餐時，老公心疼地向兩老提到她最近睡不好的狀況，為此她也忍不住吐露心聲，直言寶寶的作息讓她瀕臨崩潰：「對啊，寶寶每一個小時甚至半小時就醒來一次，我累得快沒命了。」

查理表示，公公聽完後，當下立刻從櫃子裡拿出一盒巧克力送給她慰勞，而老公也貼心地安排了心理醫生諮商。醫生診斷她是嚴重的缺乏睡眠，並訂下「每天睡連續5小時」的目標，希望能改善她的身心狀況。除了老公與公公的關懷，查理透露，婆婆在晚餐隔天，竟然特地請了半天假，親自到家裡幫忙照顧小孩，讓她能有喘息的空間。

▲查理。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

▲查理感嘆育兒很累。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

查理透露，當時她餵奶時因太累不小心睡著，醒來後發現婆婆順手把廚房掃得乾乾淨淨，貼心舉動讓她感動不已。不僅如此，當查理隨口提到想去上一門已額滿的瑜珈課時，由於婆婆剛好認識該名瑜珈老師，因此便打電話過去詢問，最終讓她成功報名了夢寐以求的課程，享受難得的放鬆時光，為此她欣慰表示：「雖然育兒很累，但還是很感謝身邊的神隊友們。」

