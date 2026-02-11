驚見紅衣女子走入海裡…路人嚇傻急阻止　身分曝光竟是超大咖天后

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹日前推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，收錄4首全新創作、2首經典重編與1首翻唱致敬，其中經典歌〈猜不透〉相隔18年以全新編曲回歸，從當年的虐心糾結唱出歷經歲月後的灑脫。拍攝〈猜不透〉灑脫版MV時，她穿著紅色洋裝走向海邊，竟被路人搖下車窗大喊：「小姐，你要想開一點！」突如其來的誤會成為現場最難忘插曲。

▲ 丁噹推出〈猜不透〉灑脫版 。（圖／相信音樂提供）

丁噹坦言，唱了十幾年的〈猜不透〉，隨著情感狀態不同，感受也隨之改變，如今再詮釋更能釋懷面對愛情。當年MV由五月天瑪莎飾演旁觀者，18年後她親自擔任主角，與男主角對戲，從詮釋到表演都展現明顯蛻變。

MV拍攝當天體感溫度僅8度，還有淋雨戲，她為求完美一淋再淋，第一次還笑說「雖然冷，但好爽」，第二次卻直呼「冷到石化」，唯美畫面背後其實全靠意志力撐場。

▲ 丁噹擔任女主角。（圖／相信音樂提供）

她表示，情歌最有意義的是多年後回望能產生不同體會，希望新舊版本陪伴歌迷走過各階段。此外，丁噹與阿弟（蕭景鴻）舉辦歌曲〈可以是朋友〉歌唱大賽，報名延長至2月22日，並於3月1日在台北舉辦複賽、3月15日高雄決賽，冠軍可抱回10萬元，詳洽官方社群網站。