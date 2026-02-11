賈永婕獨訪義光教會　慚愧吐：原來我一直活在平行時空

記者王靖淳／綜合報導

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻因未取得當事人授權，引發不小風波。為此，女星賈永婕今（11）日在社群發文透露，自己獨自前往過去是林家舊宅的「義光教會」，同時也有感而發表示：「原來我一直活在另一個平行時空。」

▲賈永婕獨自前往義光教會。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕透露自己走遍了義光教會的一樓，還有地下室，感受著現場的氛圍。她表示身處其中覺得「這裡很平靜」，但也正因為這份寧靜，讓人「很難想像，曾經發生過那麼殘酷無情的事件。」在教會的各個角落，她彷彿還能看見當年孩子們生活足跡，那些愛音樂的過往、曾經充滿歡笑的空間，如今仍被音樂與愛填滿，讓她心中百感交集。

賈永婕坦言，其實過往有好幾次都聽聞過林宅血案，但總是刻意讓這件事從眼前飄過。她反省，或許在潛意識裡，自己並不想去面對從小到大根深蒂固的認知，深怕一旦深究，認知會因此崩壞，直到此刻親身走進歷史現場，才對這樣的自己感到慚愧，「我不只是對事件的年代與細節不清楚，就連發生的地點，我也一直以為是在很偏遠的地方。沒想到，原來近在咫尺。」

▲賈永婕寫下走訪義光教會的心情。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕回憶，小時候住在民生社區，距離案發現場僅僅3公里，甚至只要跑步20分鐘就到；婚後搬到大安區住了20多年，更是經常在附近的大安森林公園跑步運動，卻完全不知道這裡就是歷史現場。為此，賈永婕忍不住感嘆：「原來我一直活在另一個平行時空」，如今她也決心要好好補修這門「不及格的台灣真實歷史學分。」