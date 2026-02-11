等了45年！郭泓志圓夢登百岳　走懸崖、碎石坡滑落見血「驚險過程曝光」

記者孟育民／台北報導

三立都會台攜手台灣大哥大推出實境冒險節目《上山吧！台灣隊》，歷時180天拍攝、橫跨歐亞非三大洲，挑戰規模與難度全面升級。隊伍依序攻頂非洲最高峰「吉力馬札羅山」、瑞士「馬特洪峰」，最終回到台灣，踏上雪山山脈之巔的「聖稜線」，展開另一場壯舉。郭泓志首次加入團隊拍攝，他在聖稜線迎來人生第一座百岳——伊澤山。他笑說：「這比我人生結婚還重要，ㄅㄧ結婚我等了20年，第一座百岳我等了45年。」一句話道盡圓夢心情。

▲郭泓志迎接人生第一座百岳。（圖／三立提供）

連日降雨讓石頭濕滑難行，隊伍在碎石坡與斷崖地形間前進，四肢並用、拉繩攀爬，經歷三天辛苦攀登才迎來放晴。沿途精神緊繃，900公尺通往山屋的下切路段更需戴上手套穩住步伐，地形不穩、前後都要留意；碎石坡上阿傑一度踩到樹根滑落，手肘撐地磨破流血，驚險畫面令人捏把冷汗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而過程遠比想像艱難，郭泓志形容難度「五顆星」，從碎石坡、近乎垂直岩壁到小霸尖山陡峭路段，都必須手腳並用、拉繩前行，「走在懸崖邊是最恐懼的時刻，我每天都想放棄。」直到第三天，他才真正下定決心繼續走下去。一路精神緊繃的他，也忍不住問嚮導雪羊：「登山這麼累，為什麼還喜歡？」這個問題，雷艾美第一次爬山時也曾問過：「為什麼會有人發明這個運動？」或許答案，就藏在日出時分那一刻的震撼裡。

▲《上山吧！台灣隊》錄製艱辛。（圖／三立提供）

當太陽從雲海中升起，郭泓志回頭望著夥伴們並肩前行，「不經意回頭，每一個風景都很值得。」他感性表示：「以前我出去是用棒球代表台灣，現在我可以用登過台灣百岳來代表台灣。」從球場到山岳，身份轉換之間，是對自我極限的重新定義。