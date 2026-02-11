ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「北一女神」變了樣！網驚認不出
「智取包裹卡死」曝3招解決
潘慧如潛水「恐慌爆發險溺斃」
日女偶像零下穿泳裝挨轟　「道歉後加碼公開拍賣」再掀議

記者王靖淳／綜合報導

日本地下偶像女團「PLANCK STARS」最近受邀參加札幌雪祭，其中成員愛成來來在零下低溫表演過程中，直接換上泳裝登台演出，引發熱議。為此，經紀公司針對此事發聲道歉後，竟加碼宣布要拍賣該件泳衣，消息一出，再度掀起討論。

▲愛成來來在雪中穿泳衣表演。（圖／翻攝自X／planckstars）

▲愛成來來在雪中穿泳衣表演。（圖／翻攝自X／planckstars）

PLANCK STARS的經紀公司發文宣布，將在2月14日情人節當天，於名古屋舉辦一場公演，並在文中附上一張愛成來來在札幌雪祭表演過程中穿的泳裝。經紀公司表示，為了防止未來再次發生類似的情況，所以決定公開拍賣這件泳裝，同時也特別備註，這件泳裝已經過清洗。

▲愛成來來在雪中穿泳衣表演。（圖／翻攝自X／planckstars）

▲Planck Stars經紀公司將拍賣事發泳衣。（圖／翻攝自X／planckstars）

此前，PLANCK STARS的經紀公司才在聲明中強調，這次愛成來來穿泳衣表演的事件，完全是該成員本人的意願，公司沒有進行任何強迫或指示。雖然是成員個人行為，但經紀公司也在聲明中指出，針對此次事件，願意承擔起管理責任，並深切反省。

▲▼Planck Stars。（圖／翻攝自X／planckstars）

▲Planck Stars經紀公司發聲道歉。（圖／翻攝自X／planckstars）

經紀公司表示，已經強烈告誡成員：「在寒冷的地方請務必好好穿著保暖的衣物。」最後，經紀公司特別呼籲，雖然理解社群上有各種聲音，但懇請大家切勿對相關人員、活動主辦方及成員個人進行過度的誹謗與中傷，同時也再次針對演出內容引發的爭議，向大眾致上最深的歉意。

方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」

