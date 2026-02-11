生技董座曝「台灣人因大S誤解汪小菲」　揭私交讚：他對家庭很負責

記者黃庠棻／台北報導

周遊、李朝永和生技公司董事長宣昶有今（11）日參加「WANN STAGE女性影響力公益啟動」記者會，宣布舉辦選美大賽。宣昶有和李進良、汪小菲私交甚篤，他在中國市場與汪小菲一同涉略健康產業。

▲周遊、李朝永宣布舉辦選美比賽。（圖／記者黃國霖攝）

宣昶有找來周遊為這次選美活動加持，坦言也會要李進良、汪小菲報名參加，更希望汪小菲和太太馬筱梅一起報名「鑽石夫妻」項目，即使汪小菲因為前妻大S的關係，在台灣新聞上較多爭議，但宣昶有力挺朋友，不擔心活動模糊焦點。

▲宣昶有（前排左二）。（圖／記者黃國霖攝）

要啟動選美活動，宣昶有的不少企業家朋友都是贊助人，其中包含汪小菲，他很肯定地說「他（汪小菲）一定會贊助我，今年中國市場大洗牌，我們一起涉略健康食品，還有阿良（李進良），我們都在一起。」他提到自己的公司也和懷孕的馬筱梅有合作，只是現在簽約當中，項目不能說。

▲宣昶有（前排左四）。（圖／記者黃國霖攝）

提到汪小菲和馬筱梅，宣昶有替好友抱不平，他認為台灣的民眾因為大S關係，對汪小菲有很多誤解，直言「小菲不是大家看到的那樣，他們兩個是很好的，所以我希望他們來選鑽石夫妻。」希望透過這次選美比賽，展現兩人的優點「讓兩岸觀眾火氣都能消一些。」





▲汪小菲、馬筱梅。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

被問到是否擔心汪小菲模糊焦點，宣昶有替朋友擋刀「不會啊，我爭議更多。」並再次替好友說話「我這個人認人，人對了什麼都對。媒體不一定認識這些人， 媒體有他的風向跟做法，(去做)有利於媒體自己的事。」坦言「久而久之就了解這個人，我們做長久朋友，不介意媒體怎麼說。」 在他的心中，汪小菲就是北方性格，直誇「這個人對家庭很負責任。」