林可彤移居美國驚見「公園7成爸爸陪玩」　親吐育兒衝擊

記者王靖淳／綜合報導

女星林可彤結婚後育有兩子，去年7月宣布搬到美國加州生活的她，最近在社群發文分享一個自己觀察到的現象，那就是當地的公園裡「7成以上都是爸爸在陪玩」，而且絕大多數都是爸爸單獨帶著小孩出來放電。貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲林可彤。（圖／翻攝自Facebook／林可彤Hope Lin）

林可彤在文中分享下課時的觀察，她發現兒子的同學們是由爸爸親自接送，時間從早上9點到下午4點全天候待命，其中一位爸爸的細心程度甚至讓她一度誤以為是「多元成家」，直到對方透露老婆去參加「心靈靜修營」，才讓她驚呼原來國外的媽媽能如此放鬆，由爸爸一肩扛起育兒重任。

林可彤坦言自己忍不住用「破英文」向對方請教，稱讚他非常有耐心。沒想到這位爸爸謙虛地回應：「我只是把自己也當作小孩，用他們的想法猜測小孩會喜歡做什麼！」並表示自己只是在實踐小時候希望被對待的方式。這番話讓林可彤感到無比溫暖。

▲林可彤去年7月搬到美國生活。（圖／翻攝自Facebook／林可彤Hope Lin）

接著發生一段插曲，讓林可彤深刻感受到「台灣媽媽」與「美國爸爸」在思考上的差異。當她看到兒子爬上爬下時，那位美國爸爸見狀便問：「Aston是不是很喜歡Climbing？」結果林可彤下意識地回答：「他只是比較Naughty！」這句話一出口，她立刻感到懊悔，覺得自己真是標準的台灣家長，「開口只會說不好聽的話。」反觀那位爸爸，轉頭就對自己的兒子說：「你看Aston好會climbing，他以後可以去參加Olympic喔！」

這次的文化衝擊讓林可彤陷入反思，她坦言自己過去總習慣對小孩說「Don’t do that」或「Do it」，很少給孩子選擇空間，也很不懂怎麼陪小孩玩，並笑稱自己骨子裡就是那種「只想把小孩送去上課，儘量不要自己陪的媽媽」，讓她不禁懷疑自己到底是怎麼長大的，「當真？！美國爸爸比較會育兒嗎！今天play date以後我好好思考了好一會兒……。」