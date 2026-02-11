替身墜落《豆腐媽媽》持續趕拍中　周遊「後天出國」揭導演兒近況

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》發生嚴重工安意外，蘇姓替身演員高處墜落重傷，家屬痛訴劇組「沒幫忙保險」，引發輿論譁然。而該劇導演馮凱的母親是台灣戲劇教母周遊，日前她曾露面為兒子緩頰，今（10）日出席活動時，也低調地透露了馮凱的近況。

▲周遊、李朝永宣布舉辦選美比賽。（圖／記者黃國霖攝）

周遊與李朝永夫妻（11）日與總裁宣昶有、會長李雅楹一起出席「WANN STAGE」啟動記者會，高調宣佈將舉行國際級的選美比賽，選手從青年、中年、老年、夫妻甚至生過病的人都可以報名參加，立志將美傳給全世界。

▲周遊、李朝永宣布舉辦選美比賽。（圖／記者黃國霖攝）

記者會上，周遊被問到兒子馮凱的近況，多次「蛤」了幾聲表達自己聽不到，後來李朝永出面幫忙解圍「他沒事，他專心在拍戲」，後來周遊才透露近期馮凱都在忙著趕拍《豆腐媽媽》的過年存檔，大讚兒子「這部戲是這幾年最溫馨的，有其母必有其子」，更表示如果收視率破5，自己就會包出500萬紅包給兒子。

▲周遊、馮凱。（圖／ETtoday資料照）



談到過年計畫，周遊會帶著全家人一起到泰國度假，正因為家族一起出國，所以馮凱才要趕緊拍攝《豆腐媽媽》，這樣全家福才能一同飛到海外度假。談到孫子，周遊滿滿地驕傲，透露兩個最小的孫子都考上台大且名列前茅。