詹雅雯遭老翁「私訊猥褻照性騷」不忍提告！　網友道歉聲明曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

台語金曲歌后詹雅雯2024年因不滿在社群遭一名劉姓老翁頻傳許多不堪入目及猥褻的照片騷擾，讓她忍無可忍，選擇報警並以跟騷法提告，今（11日）詹雅雯在社群網站分享法院傳票，以及劉男的道歉聲明，向詹雅雯本人致歉。

▲詹雅雯怒告網友。（圖／翻攝自臉書）

詹雅雯表示：「過年到了祈願大家，惡緣化解，祝福大家，一善破千災，行善無障礙，新的一年萬馬奔騰、馬到成功。」傳票上顯示本月2日已開庭，是否當天與該網友和解？對此則暫未取得詹雅雯經紀人回應。

劉男在道歉聲明中表示，對於自己涉及私訊詹雅雯不雅照片的不當行為，深感羞愧與懊悔，並坦承該行為已嚴重違背社會道德標準，亦可能觸犯相關法律規定，對詹雅雯及相關人士的名譽、形象與心理造成難以彌補的傷害，並說對自身錯誤行為進行深刻反省，充分理解此類行為的嚴重性與不可寬恕性，未來將嚴格自我約束，遵守法律規範與社會公序良俗，並承諾不再從事、參與或縱容任何形式的傳送、散播、轉傳不當影像或相關不實資訊。

▲▼詹雅雯公開傳票及網友道歉聲明。（圖／翻攝自臉書）

劉男更談到，由衷尊重詹雅雯多年來在音樂及演藝工作上的努力與付出，並感謝詹雅雯及粉絲團願意給予其承認錯誤與表達歉意的機會，未來將以實際行動證明悔過改正的決心。