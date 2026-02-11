被傳戀上「星二代收割機」吳心緹！葛兆恩揭私下交情…互動全說了

記者黃庠棻／台北報導

藝人葛兆恩（寶弟）是已逝高凌風的兒子，10幾歲就跟著爸爸的腳步踏入演藝圈，發行歌曲也上過不少談話性節目，近期他與「Vera」成員紀成澔（Nelson）主演三立電視BL劇《對立而已》組成「黑白CP」獲得許多粉絲，怎料近日卻被爆出疑似跟吳心緹交往。

▲葛兆恩、紀成澔組成黑白CP，受到許多網友喜愛。（圖／結果娛樂提供）

葛兆恩今（11）日傳出與「星二代收割機」吳心緹熱戀，但他透過經紀人發出聲明，表示兩人是在日前到上海拍攝短劇《重生後我成了富豪家的貓》熟識，坦言「近年來短劇市場盛行，也越來越多演員往短劇發展，幕後製作也是葛兆恩未來演藝重心」，雖沒有正面回應緋聞，但言下之意是指兩人是因為作品而得越來越近。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葛兆恩、紀成澔組成黑白CP，受到許多網友喜愛。（圖／結果娛樂提供）

而葛兆恩經紀人從頭到尾沒有正面回應與吳心緹緋聞，反而強調「最近重心在宣傳《我說愛你是真的》和吳宗憲-臭男人演唱會，所以還沒有排到這部的宣傳～今年葛兆恩也預計製作更多短劇和演唱會，期望與行業更多歌手演員合作。」讓雙方感情始終呈現撲朔迷離狀態。

▲葛兆恩與吳心緹傳出緋聞。（圖／翻攝自Facebook／吳心緹）

吳心緹是演藝圈的發電機，也有「星二代收割機」、「星二代殺手」的稱號，原來她曾跟胡瓜的兒子胡釋安、李亞明的兒子李玉璽傳過緋聞，兩位皆是演藝圈中知名的星二代。