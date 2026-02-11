ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「北一女神」變了樣！網驚認不出
「智取包裹卡死」曝3招解決
潘慧如潛水「恐慌爆發險溺斃」
琟娜VERNA錄音前失聲險翻車！　他急搬藥局搶救

琟娜VERNA推出全新Remix單曲〈來恭喜〉。

琟娜VERNA推出全新Remix單曲〈來恭喜〉。

記者翁子涵／台北報導

琟娜VERNA今（11日）推出全新Remix單曲〈來恭喜〉，把〈Okashii 奇怪欸〉原本就熱鬧可愛的舞曲能量，重新編曲、填詞升級，還把經典過年元素「串」進來致敬前輩，劉德華的〈恭喜發財〉、中國娃娃的〈單眼皮女生〉，以及身為唱跳歌手致敬「亞洲舞王」郭富城的〈對你愛不完〉，都巧妙融入詞曲結構裡。琟娜VERNA笑說：「過年一定要放劉德華，氣氛一出來整個就對了！還有中國娃娃，一放就熱鬧。既然我期許自己成為未來的亞洲舞王，當然也要向郭富城致敬。」

琟娜VERNA新單曲融合年節元素。

琟娜VERNA新單曲融合年節元素。

▲▼ 琟娜VERNA推出全新Remix單曲〈來恭喜〉。（圖／谷優娛樂提供）

為了營造年節氛圍，〈來恭喜〉在編曲上加入大量國樂與民俗元素，包括古箏、揚琴、花盆鼓、鈸與風鈴聲，鼓點甚至參考陣頭打法，合成器也神還原廟會與歌仔戲文武場音色。琟娜VERNA坦言：「我們真的看了超多影片，研究歌仔戲七字仔怎麼唱，還去查廟會會出現什麼樂器。」她特別要求加入自己最愛的古箏，「未來有機會也想live彈給大家聽！」
 
錄音前幾天，琟娜VERNA因天氣變化大不慎感冒失聲，焦慮到不行，「那幾天真的很怕翻車。」沒想到錄音當天經紀人大樂哥直接搬來整間「藥局」級的潤喉救命丹，讓她直呼超暖，「靠那些救命丹撐過來，順利錄完。」
 
另一個讓她感動的畫面，是製作人倪子岡，因在美國出生，對傳統文化並不熟悉，但為了這首歌竟做足功課，甚至學會唱歌仔戲七字仔，琟娜VERNA笑說：「看到老師努力研究傳統文化的背影真的很鼻酸。」迎接新的一年，琟娜VERNA也許下心願：「希望自己越來越強大，不管是能力還是心態！」她更期許能舉辦專場演出，和粉絲一起辦一場好玩的音樂派對，「最重要的是身心健康、享受舞台、肯定自己！」
 

【好會哄人】湘荷妹妹壓到媽媽的黏土急道歉！溫柔安慰：來～笑

選單收合