《紅白》幕後花絮曝光！主播揭＆TEAM私下敬業狀態　被林志穎魅力吸引

記者孟育民／台北報導

台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於2月16日晚間於臺灣電視台強勢登場，新聞台特別製作的《2026超級巨星紅白藝能大賞幕後花絮》由主播張寧與顏明儀聯手主持，張寧分享今年最大的挑戰是訪問人數眾多，一度擔心自己會「臉盲」認錯人，但在實際訪問後發現本人其實很好辨認，更笑說：「站在他們身旁，能感受到每個人散發著青春的光芒。」

張寧也直言今年讓她印象最深刻的卡司非林志穎莫屬，觀看彩排時便被強勁的舞台魅力折服，實際訪問時更感受到林志穎親切又充滿活力的一面，讓她直呼：「今年一定是個好年！」

▲張寧（左）和顏明儀主持台視「紅白」幕後花絮。（圖／台視提供）

此外，King & Prince與＆TEAM的訪問橋段也讓她留下深刻印象，兩組國際嘉賓不斷嘗試用中文互動交流，讓現場氣氛相當溫暖。負責迎接國際嘉賓的謝安分享，記者會前特別分別拜會兩組團體，印象最深刻的是King & Prince爽快答應在現場演出，兩人的自然默契讓當天演出非常順利，也讓她感到驚喜，演出片段曝光後，YouTube留言區湧入大量日本網友留言，直呼「從沒看過這樣的他們。」能讓大家看到藝人不同的一面，讓謝安感到十分榮幸。

▲謝安分享私下King & Prince敬業工作態度。（圖／台視提供）

▲King & Prince。（圖／記者周宸亘攝）

而談及&TEAM，謝安透露團員們對細節要求極高，記者會前仍把握空檔練習中文發音，希望把吉祥話說到最完美，展現高度專業與用心，她也表示，主持國際團體記者會最大的挑戰，是在於如何讓藝人在陌生環境中放鬆交流，並讓每位成員都有發揮空間。面對即將到來的春節假期，謝安將會在棚內陪伴觀眾守歲，同時也會安排個人滑雪特訓，希望在假期期間持續練習，為下個雪季做準備，把基本功刻進骨子裡。

▲&TEAM。（圖／記者周宸亘攝）