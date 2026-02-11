呂士軒奪金曲歌王「終於不是被隨手滑掉的路人」　曝新年計劃有洋蔥

記者蔡琛儀／台北報導

台北流行音樂中心首屆「北流演唱會學院」日前於SUB舉辦成果發表會，80名學員攜手一線師資，為金曲歌王呂士軒、王彙筑打造專屬演唱會，1月底開放免費索票，近800張兩天秒殺，熱度驚人。

▲▼北流演唱會學院成果演出，王彙筑、呂士軒開唱。（圖／北流提供）

演唱會分為上下場，上半場的王彙筑以「冒險的旅程」登場，FullBand改編〈MirrorMirror〉等歌，唱到〈24Hours〉一度落淚。談及未來規劃，王彙筑透露2026年希望嘗試更多新可能。她提到，日前朋友在東京聽到商店播放她的歌曲，讓她深受鼓舞，也視為一種特別的sign，因此期待今年能將作品帶向海外，與更多樂迷分享。

呂士軒以「Life’saGame」為主軸，連唱12首曲目，先是以〈NewGame+〉、〈保持帥哥〉改編版開場炒熱氣氛，DJ段落無縫接軌，還獻唱〈輸了就剃光頭〉邀歌迷猜拳。去年甫獲得金曲歌王寶座的他，笑稱過去的自己就像在交友軟體上容易被「光速滑掉」的路人，如今則多了一份從容與自信，也讓更多人願意停下腳步認識他，接下來想籌畫一場「好玩的運動會」，希望以輕鬆歡樂的方式延續已故朋友的心願，讓這份精神持續傳遞，目前也正積極規劃中。

▲黃韻玲現身頒發證書。（圖／北流提供）

該課程設三大模組，集結蔡依林、五月天、張惠妹等演唱會幕後推手授課，從企劃、選曲到現場執行全程實戰。課程導師、導演劉柏君強調，這次演出整合學員創意成集體創作，整體節目設計皆從歌手本身的特質與優勢出發，北流董事長黃韻玲更到場頒證肯定成果。