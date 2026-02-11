HowZ太浪漫！　用花、花語串起「一夜情和禁忌曖昧」

記者蔡琛儀／台北報導

HowZ自2025年底起接連推出〈凌晨五點鐘〉、〈Mr. Wang〉與〈東京巴黎〉，以花與花語串起一夜情、禁忌曖昧到純愛告白，鋪陳第二張創作專輯《The Blooming Prince 花花公子》，時隔5年，新專輯將於3月11日數位發行，2月25日開放實體預購，並附贈他親自調香設計的專屬香水。

▲HowZ推出新專輯《The Blooming Prince 花花公子》。（圖／皓室創意Light House提供）

談到概念，他從一開始便鎖定「花」為主題，將不同花種化為情感隱喻。曇花象徵短暫炙熱，夜來香暗喻無法見光的愛，桔梗則代表純粹真心。他笑說花是自己的love language，在短暫盛放之中，看見情感最真實的樣貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這5年間他陸續發表多首單曲，卻始終對「做專輯」抱持執念。回歸獨立製作後，歷經近一年籌備終於完成作品。他坦言最大成長是學會面對脆弱，也因此提高歌唱比重、降低RAP比例，讓創作更貼近當下的自己。

▲ HowZ新專輯以花與花語串起概念。（圖／皓室創意Light House提供）

呼應主題，他首度赤裸上身拍攝封面，以黑白畫面襯托鮮紅花朵，營造性感與浪漫並存的氛圍。更將氣味與記憶結合，親手調製香水隨專輯附贈，讓音樂不只被聽見，也能被記住。