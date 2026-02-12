宋芸樺輸了！林柏宏認愛李李仁「CP感炸裂」　柯煒林喊話：想回台灣拍戲

記者蕭采薇／台北報導

首屆「台灣娛樂電影獎」全民投票結果正式出爐！有別於傳統評審團機制，這次全由觀眾當家做主，吸引近3萬名網友熱情參與。年度動作大片《96分鐘》與口碑神作《大濛》各狂掃4項大獎，並列最大贏家。其中最有趣的亮點，莫過於林柏宏與李李仁竟擊敗男女主角組合，被網友票選為「年度銀幕CP」，讓林柏宏忍不住隔空示愛：「李仁哥我愛你！」

▲《96分鐘》（左起）李李仁、林柏宏、宋芸樺。（圖／記者周宸亘攝）



林柏宏搞笑求饒：我救了所有人耶

《96分鐘》憑藉高人氣斬獲「敲碗續集」等四項大獎。宋芸樺獲選「希望一起演女主角」，李李仁則拿下「希望下次演主角」。最讓網友津津樂道的是，片中林柏宏與李李仁的對手戲火花四射，竟被推舉為「年度銀幕CP搭檔」。

▲林柏宏笑說「我救了所有人欸！」。（圖／華影國際提供）

聽聞獲獎，林柏宏俏皮表示：「李傑（李李仁角色）好壞，但李仁哥我愛！我會努力許願續集還有我們兩人一起出現！」但他也不忘為自己抱屈，笑說自己明明在片中救了所有人，跟誰演都能活下來，「為什麼沒有入圍『希望一起演男主角』啦！」

李李仁則搞笑向宋芸樺道歉：「不好意思，搶走了林柏宏成為銀幕CP！」 兩人隔空互動笑翻粉絲。宋芸樺則感性表示，角色是被活出來的，期待下部電影盡快與大家見面。

柯煒林想回台拍戲 陳以文預約「高級反派」

另一部大贏家《大濛》以強大後勁橫掃「年度感動電影」、「最想推薦給別人」等獎項。港星柯煒林獲選「希望一起演男主角」，他開心回應：「很幸福！希望之後可以再到台灣拍戲跟大家碰面。」

▲《大濛》（左起）劉冠廷、柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊。（圖／華文創提供）

而金馬影帝陳以文則以特務頭子一角奪下「年度反派」，他幽默感謝觀眾的「包容與體諒」，並許願2026年能繼續努力，「期許在反派中昇華蛻變！」

《有病》獲封約會神片 2025台片大豐收

深受年輕族群喜愛的《有病才會喜歡你》獲選為「年度約會電影」，監製賴宇同感動表示，能成為觀眾重要約會的回憶就是最大回饋。主辦單位表示，2025年是台灣電影豐收年，包括《96分鐘》、《角頭-鬥陣欸》、《泥娃娃》、《大濛》及《進行曲》等片票房表現亮眼，期許透過全民投票，讓更多觀眾重新愛上進戲院看國片。

【第1屆台灣娛樂電影獎 全民投票得獎名單】

年度感動電影：《大濛》

最想推薦給別人：《大濛》

年度反派：《大濛》陳以文

希望一起演男主角：《大濛》柯煒林

年度銀幕CP搭檔：《96分鐘》林柏宏、李李仁

希望一起演女主角：《96分鐘》宋芸樺

希望下次演主角：《96分鐘》李李仁

敲碗續集：《96分鐘》

年度約會電影：《有病才會喜歡你》

【評審團特別鼓勵獎】

票房獎：《96分鐘》、《角頭-鬥陣欸》、《泥娃娃》

全家總動員獎：《進行曲》、《乒乓男孩》

爆米花貢獻獎：《角頭-鬥陣欸》

開創精神獎：《96分鐘》