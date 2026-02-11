《航海王》真人版登陸高雄！全球13城市「台灣入列」　喬巴首曝光萌翻

記者蕭采薇／台北報導

台灣海賊迷注意，草帽海賊團真的要來了！Netflix 超人氣真人版影集《航海王》第2季將於3月10日全球上線，官方今（11日）釋出史詩級正式預告，更驚喜宣布將在全球舉辦13場粉絲特映與主題活動。名單中驚見「台灣」入列，確定將於3月14日白色情人節當天，在高雄舉辦盛大的海賊大遊行，號召全台粉絲一起熱血啟航！

▲《航海王》真人版第2季將於三月上線。（圖／Netflix提供）

高雄確認！草帽海賊團3月14日大遊行



為了迎接草帽一行人進入偉大航道，Netflix 宣布在全球13個城市舉辦慶祝活動，台灣粉絲不用羨慕別人，因為高雄正是其中一站！

官方預計於3月14日（週六）在高雄舉辦「草帽海賊團盛大遊行」，這也是全球巡迴活動的壓軸場次之一。屆時將邀請全台粉絲穿上最帥氣的海賊裝扮，齊聚港都一同狂歡，慶祝這趟前往偉大航道的冒險旅程，詳細活動地點與內容將陸續公開，粉絲們可以開始準備你的 Cosplay 戰袍了！

▲《航海王》將在高雄舉辦「草帽海賊團盛大遊行」，這也是全球巡迴活動的壓軸場次之一。（圖／Netflix提供）

喬巴萌樣首曝光 魯夫看傻：那是什麼東東

除了活動令人興奮，今日釋出的第2季正式預告更是亮點滿滿。粉絲敲碗已久的「喬巴」終於正面示人，預告中他天真詢問西爾爾克醫生關於海賊的定義，而初次見到這隻「馴鹿」的魯夫，更是興奮大喊：「那是什麼東東！」

▲《航海王》粉絲敲碗已久的「喬巴」終於正面示人。（圖／Netflix提供）

預告中也還原了許多經典場景，包括梅利號衝進顛倒山、危機四伏的叢林與巨大恐龍。喬巴開心地直呼從沒玩得這麼盡興，這位新夥伴的加入，勢必為草帽海賊團帶來更多化學反應與萌點。

巴洛克華克登場 羅賓霸氣現身

第2季的冒險將更加兇險，神祕犯罪組織「巴洛克華克」正式浮上檯面。備受矚目的妮可‧羅賓（Miss All-Sunday）冷靜現身，直接叫出魯夫的全名，氣場強大。

▲《航海王》羅賓現身！（圖／Netflix提供）

伴隨著「同伴會一個個死去」的恐怖預告，巴洛克華克的殺手們包括星期三小姐（薇薇）、Mr. 5、黃金週小姐等人接連登場，展現出與東海篇截然不同的強大實力。面對強敵逼近，魯夫與騙人布也做好了開戰準備，一場關於夢想與夥伴的試煉即將展開。

《航海王》全球粉絲活動 巡迴日程

2月23日：墨西哥城

2月26日：洛杉磯

2月27日-3月1日：布魯塞爾、巴黎

3月4日-8日：吉隆坡

3月5日：東京

3月5日-15日：雅加達

3月6日-8日：米蘭

3月8日：開普敦

3月8日-15日：曼谷

3月13日-15日：菲律賓塔吉格市

3月14日：台灣高雄（重點筆記！）

3月：里約熱內盧