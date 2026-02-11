ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

「北一女神」變了樣！網驚認不出
「智取包裹卡死」曝3招解決
潘慧如潛水「恐慌爆發險溺斃」
《航海王》真人版登陸高雄！全球13城市「台灣入列」　喬巴首曝光萌翻

記者蕭采薇／台北報導

台灣海賊迷注意，草帽海賊團真的要來了！Netflix 超人氣真人版影集《航海王》第2季將於3月10日全球上線，官方今（11日）釋出史詩級正式預告，更驚喜宣布將在全球舉辦13場粉絲特映與主題活動。名單中驚見「台灣」入列，確定將於3月14日白色情人節當天，在高雄舉辦盛大的海賊大遊行，號召全台粉絲一起熱血啟航！

▲《航海王》真人版登陸高雄！全球13城市「台灣入列」　喬巴首曝光萌翻。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》真人版第2季將於三月上線。（圖／Netflix提供）

高雄確認！草帽海賊團3月14日大遊行

為了迎接草帽一行人進入偉大航道，Netflix 宣布在全球13個城市舉辦慶祝活動，台灣粉絲不用羨慕別人，因為高雄正是其中一站！

官方預計於3月14日（週六）在高雄舉辦「草帽海賊團盛大遊行」，這也是全球巡迴活動的壓軸場次之一。屆時將邀請全台粉絲穿上最帥氣的海賊裝扮，齊聚港都一同狂歡，慶祝這趟前往偉大航道的冒險旅程，詳細活動地點與內容將陸續公開，粉絲們可以開始準備你的 Cosplay 戰袍了！

▲《航海王》真人版登陸高雄！全球13城市「台灣入列」　喬巴首曝光萌翻。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》將在高雄舉辦「草帽海賊團盛大遊行」，這也是全球巡迴活動的壓軸場次之一。（圖／Netflix提供）

喬巴萌樣首曝光　魯夫看傻：那是什麼東東

除了活動令人興奮，今日釋出的第2季正式預告更是亮點滿滿。粉絲敲碗已久的「喬巴」終於正面示人，預告中他天真詢問西爾爾克醫生關於海賊的定義，而初次見到這隻「馴鹿」的魯夫，更是興奮大喊：「那是什麼東東！」

▲《航海王》真人版登陸高雄！全球13城市「台灣入列」　喬巴首曝光萌翻。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》粉絲敲碗已久的「喬巴」終於正面示人。（圖／Netflix提供）

預告中也還原了許多經典場景，包括梅利號衝進顛倒山、危機四伏的叢林與巨大恐龍。喬巴開心地直呼從沒玩得這麼盡興，這位新夥伴的加入，勢必為草帽海賊團帶來更多化學反應與萌點。

巴洛克華克登場　羅賓霸氣現身

第2季的冒險將更加兇險，神祕犯罪組織「巴洛克華克」正式浮上檯面。備受矚目的妮可‧羅賓（Miss All-Sunday）冷靜現身，直接叫出魯夫的全名，氣場強大。

▲《航海王》真人版登陸高雄！全球13城市「台灣入列」　喬巴首曝光萌翻。（圖／Netflix提供）

▲《航海王》羅賓現身！（圖／Netflix提供）

伴隨著「同伴會一個個死去」的恐怖預告，巴洛克華克的殺手們包括星期三小姐（薇薇）、Mr. 5、黃金週小姐等人接連登場，展現出與東海篇截然不同的強大實力。面對強敵逼近，魯夫與騙人布也做好了開戰準備，一場關於夢想與夥伴的試煉即將展開。

▲《航海王》真人版登陸高雄！全球13城市「台灣入列」　喬巴首曝光萌翻。（圖／Netflix提供）

《航海王》全球粉絲活動　巡迴日程

2月23日：墨西哥城
2月26日：洛杉磯
2月27日-3月1日：布魯塞爾、巴黎
3月4日-8日：吉隆坡
3月5日：東京
3月5日-15日：雅加達
3月6日-8日：米蘭
3月8日：開普敦
3月8日-15日：曼谷
3月13日-15日：菲律賓塔吉格市
3月14日：台灣高雄（重點筆記！）
3月：里約熱內盧

男主播3歲女遭卡車輾壓當場死亡！　他「徒手挖喉嚨血塊」奇蹟復活

4小時前

快訊／40歲韓星鄭恩宇過世！演《太陽的新娘》爆紅　曾熱戀朴寒星

1小時前

費玉清引退6年人間蒸發！　「換電話斷聯好友」余天認：連張菲也不說

17小時前

被爆買陶朱隱園？麻吉大哥被問「旋轉大樓」　現身親回應：剩一支懶覺

16小時前

演員全翻臉！《世紀血案》爆「合約詐欺」隱瞞未授權　眾星硬起來：阻止電影上映

20小時前

徹底撕破臉！SM娛樂突襲查封伯賢、Xiumin房產　Chen全租金也遭殃

3小時前

台女星「10度穿泳裝爬太魯閣」　挖空露腰被問：是不是啦啦隊？

16小時前

遭演員集體封殺！《世紀血案》恐原地報廢　製作人郭木盛證實：無限期延期

17小時前

「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照　網驚認不出

1小時前

Selina全身包緊緊二胎傳聞撲朔迷離　小徐凌晨現身神秘動向曝光

8小時前

寇世勳大動作追加「嚴正聲明」！　控《世紀血案》欺騙：否則絕不參演

5小時前

郭富城來台拍片！對戲孕婦夏于喬　收工「秒嗑麻辣鍋」

8小時前

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

