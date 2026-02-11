前一天突哀悼張國榮！《太陽的新娘》鄭恩宇離世　享年40歲

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員鄭恩宇（정은우，本名鄭東鎮）驚傳於11日辭世，享年40歲。噩耗傳出震驚演藝圈，確切死因目前尚未公開。

據業界人士透露，鄭恩宇於11日離世，靈堂設於新高麗醫院殯儀館特2號室，告別式訂於13日中午12時舉行，安葬地為碧蹄昇華院。

▲鄭恩宇離世。



前一天才更新近況 哀悼張國榮和艾美懷絲

令人唏噓的是，鄭恩宇於10日才在個人社群平台上傳3張照片，分別為已故香港巨星張國榮、英國歌手艾美懷絲（Amy Winehouse）與自己的影像，並寫下「想念、羨慕、惋惜」等字句。貼文曝光後，如今再被翻出，引發粉絲與網友熱議。

▲▼鄭恩宇離世前一天才更新張國榮、艾美懷絲和自己的照片。



《太陽的新娘》走紅 獲SBS演技大賞肯定

鄭恩宇畢業於東國大學戲劇電影學系，2006年以電視劇《美麗愛情的離別》正式出道，隔年在「Andre Kim Best Star Award」獲得新人明星獎，逐漸嶄露頭角，2011年在戲劇《太陽的新娘》中飾演崔鎮赫一角，成功躍升主演行列，之後陸續演出《五指》、《陌生人》、《好好長大的女兒荷娜》等作品，穩定累積戲劇代表作。

憑藉亮眼表現，鄭恩宇於2012年獲得「SBS演技大賞」新聞之星獎（New Star Award），隔年又以《陌生人》拿下「SBS演技大賞」單幕特輯部門特別演技獎，演技備受肯定。

▲鄭恩宇以《太陽的新娘》走紅。



近20年演藝生涯 遺作停留在2021年

鄭恩宇曾參與《歸來的黃金福》，也在週末劇《我唯一的守護者》中飾演王二陸一角，持續活躍於電視圈。其電影遺作為2021年上映的《記憶：操縱謀殺》。出道近20年，他累積多部影視作品，如今突如其來的離世，令外界不勝唏噓。願他安息。