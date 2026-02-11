米倉涼子涉毒後首露面哭了！隔243天公開現身　業界人士曝她下一步

記者田暐瑋／綜合報導

日本女星米倉涼子先前因涉嫌違反《毒品取締法》而遭警方函送檢方調查，引發演藝圈強烈震盪，10日出席記者會，是她自去年8月捲入涉毒風波後首次公開露面，疑似情緒激動當眾泛淚。

米倉涼子10日在東京出席電影《Angel Flight 空中送行者》的記者會，也是捲入涉毒後首次露面，距離她最後一次出現已長達243天。此次記者會上，米倉涼子情緒激動，眼眶含淚，感謝粉絲及工作人員的支持，同劇演員遠藤憲一牽著她的手走上舞台，以行動力挺到底。

▲米倉涼子。（圖／翻攝自Instagram／ryoko_yonekura_0801）



[廣告]請繼續往下閱讀...

米倉涼子的涉毒案件於今年1月底由東京地方檢察廳作出不起訴處分，理由為尿液檢測結果呈陰性，並且證據不足，未進入起訴程序，米倉涼子的住處曾遭警方搜索，並被要求配合調查，消息曝光後，她取消了多項公開行程，長時間未現身，直至此次記者會，才正式回歸公眾視野。

隨著案件的平息，米倉涼子的演藝工作也逐漸回到正軌。據悉，她主演的電影《Angel Flight 空中送行者》將展開後續的宣傳活動。消息人士透露，與她有關的外籍男友在調查期間已經離開日本，使得米倉的形象逐步恢復。

▲米倉涼子。（圖／翻攝自Instagram／ryoko_yonekura_0801）