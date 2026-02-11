「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照　網驚認不出

▲蔡瑞雪曝光近照，顯示外型「變了樣」。（圖／翻攝snowbabyq IG）

圖文／鏡週刊

女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。

蔡瑞雪「辣照10連發」變在哪？ 橘髮＋火辣穿搭太有感？

蔡瑞雪10日在IG一連分享十張近照，可見她把原本的黑長髮染成橘色，穿棕色背心、牛仔褲，好身材展露無遺。她在餐廳前喝飲料、吃東西，又對著鏡頭做出俏皮表情自拍，慵懶性感。她發文：「祝你們大橘大利！」不只拜年，也用諧音呼應她的新髮色。

▲蔡瑞雪把頭髮染成橘色，和網友們分享辣照。（圖／翻攝snowbabyq IG）

▲蔡瑞雪好身材一覽無遺。（圖／翻攝snowbabyq IG）

貼文曝光吸引超過2.3萬人按讚，網友們紛紛直呼：「太好看，好特別好適合你好好看，只有你能駕馭的了，又超級好看」「過年新氣象，新髮色的瑞雪寶寶」「暈倒救命寶寶妳新髮色我超愛」「好辣的橘」「橘髮完全是辣妹風格」。

▲蔡瑞雪把頭髮染成橘色，祝粉絲們「大橘大利」。（圖／翻攝snowbabyq IG）

有人表示，「染了頭髮差點認不出來是誰」「原來是雪雪姐，差點認不出來」「為什麼越來越不像了？」。還有網友笑說：「這造型，韓國女團的味炸裂了」「根本大勢韓國偶像了」「真大粒」「就是大」「不冷嗎」。



