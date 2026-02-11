潘慧如潛水「恐慌症爆發險溺斃」！　心臟二尖瓣膜出問題：心悸變日常

圖文／鏡週刊

潘慧如近日趁經營的寵物旅館年節高峰前，抽空前往馬爾地夫度假潛水，但一整年的焦慮似乎難以在短時間內消除，竟在潛水第二天引發恐慌，一度以為自己會沒命。

潘慧如已有5年多的潛水經驗，過去曾輕鬆前往帛琉、科摩多島等地潛水，從未出現心理障礙，但近日她去馬爾地夫潛水，第一次潛進水下35公尺的深藍海域，放眼所見全是深藍色，沒有任何地形和參照物，讓她眼前一陣發白，嚴重心悸，差點忘記該如何正常呼吸。

▲潘慧如日前到馬爾地夫度假，舒緩做副業帶來的壓力。（球狀星團娛樂公司提供）

失神嚇壞了 說5次

原本就有心臟二尖瓣膜問題的她，幾年前愛犬過世後，開始出現心悸狀況，但先前只是偶發，往往靠休息就能恢復正常，沒想到這1年來心悸逐漸變成日常，這次更在潛水第2天發生嚴重的呼吸困難狀況。

由於深海中放眼所見空無一物，潘慧如回憶：「當時明明已經在水底，卻有一種持續下沉的感覺，像是從胸口開始慢慢被淹沒。」隨著心悸加劇，她幾乎無法正常呼吸，不加思索立刻游向同行的潛導員，緊抓對方，強迫自己調整呼吸，並慢慢往上潛，直到熟悉的礁盤出現在視線中，心跳才一點一點回到原本的節奏。

▲潘慧如（中）日前在馬爾地夫首度深潛到水下35公尺，突發呼吸困難的恐慌症狀，趕緊上前拉住潛導員。（球狀星團娛樂公司提供）

「靠著閉眼撐過那個恐怖瞬間，我嚇死了！」潘慧如一連說了5次「嚇死了」，形容當下過程極度可怕，也坦言有那麼一刻後悔下水，因此第二潛她先暫時休息，但到了第三潛，仍選擇再次跳下水。

▲潘慧如（右）第一次前往馬爾地夫卡尼島Club Med，難得參加白色派對，有台灣工作人員熱情接待。（球狀星團娛樂公司提供）

陪伴豹紋鯊 游5秒

3年前首次造訪馬爾地夫時，因為瘋狂浮潛和騎車，潘慧如曾背部嚴重曬傷，但她仍對馬爾地夫宛如天堂般的美景念念不忘。這次除了入住 Club Med 全包式水上屋，也因熱愛潛水，另外安排豪華船宿 Infinity X，14天行程花費近30萬元，而中深南線更是進階潛水員的夢幻路線，水流強勁，能與多種鯊魚近距離共游，最難忘的是與豹紋鯊短暫共游5秒，讓她興奮不已，甚至差點再次忘了呼吸。

熱愛戶外活動的潘慧如，去年中體驗西班牙朝聖之路，光是旅程相關內容曝光，半個月點閱就衝破2,000萬次，是平時的3倍，也因此漲粉不少，儼然朝旅行YouTuber邁進，目前社群粉絲已突破50萬人關注，是她在全心投入經營寵物旅館之餘的另一項成果，但她坦言最愛的仍是拍戲，去年多半客串演出，今年期許能有更多戲劇邀約。

▲潘慧如在影集《人選之人—造浪者》飾演黨團副祕書長，展現嗆辣問政專業。（翻攝自潘慧如臉書）



