Jennie「捧4.3億現金」大手筆買豪宅！一坪破200萬　驚人財力震撼韓網

記者田暐瑋／綜合報導

韓國女團「BLACKPINK」成員Jennie在全球享有高人氣，近日傳出以「全現金」購買一棟位於首爾的豪宅，展現出驚人的財力。

據韓媒《韓國經濟TV》報導，Jennie在2025年花費約200億韓元（約合台幣4.32億）購入此豪宅，不動產登記資料中並未顯示任何抵押權，被推測是以全額現金結清房款，該房產的過戶申請已經完成，讓人對她的財力感到驚訝。

▲Jennie。（圖／翻攝IG）



據悉，Jennie購入的豪宅每坪價格約為韓幣1.11億元（約新台幣265萬元），周圍環境優雅，擁有多座大使官邸，鄰近首爾市正在推動的漢南NEW TOWN再開發計畫，未來有望成為高級住宅區。除了購置豪宅，Jennie的辦公室去年9月傳出搬遷至漢南洞，月租金超過韓幣6000萬元（約新台幣143萬元）。

值得注意的是，Jennie並非首位以現金購屋的韓國藝人，去年新婚的金鍾國也以62億韓元的價格購置豪宅作為婚房，並表示選擇現金購房是為了避免繳納利息；年僅21歲的張員瑛亦於去年底以137億韓元（約3億台幣）在首爾高級住宅區漢南洞購買了73.8坪的豪宅。

