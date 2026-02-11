《甄嬛傳》直播還沒播「已有31人夜排」！　甘露寺劇情這天播出

記者田暐瑋／綜合報導

劇迷引頸期盼的八大電視《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松，今年確定將於2月12日（四）晚間6點起，在八大劇樂部YouTube頻道起跑。雖然還沒開播，但已有影迷迫不及待提前「夜排」，被網友調侃：「這也要夜排喔？」引發熱烈討論。

早在2月10日，就有網友在Threads上發現，八大YouTube頻道已有31人在等待直播開始，這一情況引起了其他網友的熱烈討論與幽默回應，顯見《後宮甄嬛傳》即便播出超過10年，在影迷心中的地位仍不減。往年播出時，網友們都會在直播留言區互動，甚至拿劇中台詞來開玩笑，甚至成為流行語，像是「莞安大小姐」、「黑暗容藥」、「安自sad」、「慣蘭高手」、「沈預算」等等，各種諧音哏讓網友笑到停不下來。

▲《後宮甄嬛傳》。（圖／八大電視提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

根據網友的推測，劇中甄嬛在甘露寺的悲慘劇情將於2月14日凌晨2點至早上8點之間首次出現，不少網友笑說：「這段可以休息跳過。」更有人希望直接刪剪甘露寺片段，跳到熹妃回宮的重點橋段。八大電視表示，今年的馬拉松直播已邁入第五年，自2022年首次推出以來，每年的春節期間都吸引了大量觀眾，收視率持續創下新高，成為全台追劇的熱話題。